Cristiano Ronaldo utvist i Champions League-debuten for Juventus

VALENCIA - JUVENTUS

Cristiano Ronaldo har ikke fått noen drømmestart i italiensk fotball etter overgangen fra Real Madrid.

I Serie A har scoringsshowene uteblitt, og onsdag kveld var det klart for Ronaldos Champions League-debut for Juventus.

Debuten varte kun i 29 minutter, før dommeren viste portugiseren det røde kortet i bortekampen mot Valencia på Mestalla.

TV-bildene kunne tyde på at Ronaldo først sparket til Valencia-forsvarer Jeison Murillo. Deretter virket det som om Ronaldo lugget en liggende Murillo.

– Hvis Ronaldo dømmes for «violent conduct», risikerer han mer enn én kamps karantene. Da mister han kampen mot Manchester United, sa Petter Veland i Viasat-studio.

Med tårer i øynene forlot portugiseren Mestalla-gressmatten. Lenge satt Juventus-profilen oppgitt på gresset etter den merkelige situasjonen.

Dommer Felix Brych pratet lenge med måldommerassistenten før han dro frem det røde kortet.

I sosiale medier ble utvisningen heftig debattert. Noen mente det var dommerskandale og at VAR ville hindret det røde kortet. Andre mente at Brych gjorde riktig etter tumultene mellom Ronaldo og Murillo.

Utvisningen var for øvrig Ronaldos 11. i karrieren, men det første i Champions League.

Til tross for at Juventus ble redusert til ti mann, tok de ledelsen like før pause via et straffespark fra Miralem Pjanic.

