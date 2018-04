Langrennstopp jubler for «ekteskapet» mellom Løfshus og Northug: – Stiller gjerne opp som prest

Da Bayern München sløste bort sjansene, ble innbytteren helt for Real Madrid



Saken oppdateres.

BAYERN MÜNCHEN – REAL MADRID 1–2

Med 2–1-seier borte mot Bayern München i den første Champions League-semifinalen har spanjolene sikret seg et fantastisk utgangspunkt foran returkampen i Spania neste uke.

Bayern tok fortjent ledelsen, men Real var langt mer effektive og snudde kampen på hodet.

Real Madrids venstreback Marcelo var den store snakkisen etter 1. omgang. Først ble han avkledd på sin side da Joshua Kimmich ordnet 1–0 til Bayern etter 28 minutter.

Kimmich fikk fritt spillerom og kom alene med keeper Keylor Navas. Han fintet ut keeperen totalt ved å late som om han skulle legge inn i feltet – men i stedet sendte han ballen i «keeperhjørnet».

Verken Marcelo eller Navas kunne si seg fornøyd med scoringen.

Fikk sin revansj

Men Marcelo, som er kjent for sine offensive gener, fikk sin revansj like før pause da han på volley skjøt inn 1–1-målet fra like utenfor 16-meteren.

At det sto 1–1 ved pause var flatterende. Bayern hadde flere store sjanser til å øke til 2–0, og de produserte også flere enorme muligheter like etter Reals utligning.

Den manglende effektiviteten var én ting, men det som også ødela for Bayern var at nøkkelspillerne Arjen Robben og Jérôme Boateng måtte ut med skade før pause.

Innbytterjubel

2. omgang startet i samme dur med Bayern-press- og sjansesløseri. I stedet var det Real Madrid som utnyttet en feilpasning og som kontret inn 2–1 etter 57 minutter.

Lucas slo ballen til Marco Asensio, som løftet over keeper Sven Ulreich. Asensio hadde blitt byttet inn i pausen.

Cristiano Ronaldo var uvanlig anonym, men etter 71 minutter trodde portugiseren at han hadde gitt Real 3–1-ledelse. Målet ble imidlertid korrekt annullert for hands, noe Ronaldo selvsagt var fullstendig uenig i. Han mente at han bare brukte skulderen.

Robert Lewandowski kom helt alene med keeper og kunne ha berget 2–2, men avslutningen var for svak. Igjen hadde Bayern sløst bort en gedigen sjanse.

Returkampen i Madrid spilles tirsdag i neste uke. I finalen venter Liverpool eller Roma (Liverpool vant 5–2 i første kamp).

Oddsen er nok lav for at årets finalister heter Liverpool og Real Madrid.