Da landslagssjefen ringte, klarte ikke RBK-profilen å si nei

Saken oppdateres.

Lagerbäck kontaktet veteranen på 33 år direkte og ba ham stille opp. Etter uttaket ble også midtstopper Kristoffer Ajer borte med skade.

Nå kan Reginiussen plutselig bli en nøkkelmann for Norge.

Reginiussen har hendene fulle. Han er under kontrakt med Rosenborg og får et tettpakket kampprogram. Midt oppe i dette er han godt i gang med studier i fysioterapi og har to barn på hjemmebane å følge opp.

– Når jeg følte meg så sterkt ønsket som jeg gjorde, da ville jeg veldig gjerne stille, sier Reginiussen til NTB om innhoppet.

Det er på linje med det keeper André Hansen (RBK) gjorde i juni. Han steppet inn da Rune Almenning Jarstein ikke kunne være med mot Romania og Færøyene.

Respekt

– Jeg har veldig stor respekt for ham som type og som trener, selvfølgelig sammen med resten av lederteamet. Jeg setter veldig pris på å være her. Når det ble en slik situasjon at en del spillere var uaktuelle av ulike grunner, så prøvde jeg å strekke meg langt, sier Reginiussen.

Norge har fem poeng etter fire kamper. Seirer mot Malta (torsdag, hjemme) og Sverige (borte, søndag) vil sende laget rett inn i kampen om de to første plassene i gruppen. De gir EM-billett.

Lagerbäck snakket seg svært varm da han tok ut Reginiussen. Svensken har ikke vært tilfreds med forsvarsspillet de siste kampene. I Reginiussen får han en rutinert ledertype med evne til å klinke til i duellene også.