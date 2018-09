Danske aviser: Bendtner skal være anmeldt for vold mot taxisjåfør

Her er sju tips for den aller beste barberingen

Saken oppdateres.

Natt til søndag skal Nicklas Bendtner ha utøvet vold mot en taxisjåfør, ifølge taxiselskapet DanTaxi. Politiet bekrefter at det har kommet en anmeldelse, men kan ikke bekrefte at det er Bendtner som er blitt anmeldt.

Det skriver flere danske aviser, blant annet BT.

– Jeg kan bekrefte at det har vært et alvorlig overfall på en av våres sjåfører i natt. Sjåføren ligger på operasjonsbordet med brukket kjeve, sier kommunikasjonssjef i DanTaxi, Rasmus Krochin, til BT.

RBK: – Ingen kommentar

– Overfallet er anmeldt til politiet og vi kan bekrefte at det er Nicklas Bendtner, fortsetter kommunikasjonssjefen.

Til den danske avisen bekrefter politiet i København at de mottok en voldsanmeldelse mot en taxisjåfør klokken 02.41 natt til søndag, men de kan ikke bekrefte at det er Rosenborg-spissen som er blitt anmeldt.

Organisasjonssjef i Rosenborg, Trond Alstad, vil ikke uttale seg til Adresseavisen søndag ettermiddag.

– Vi har ingen kommentar, sier Alstad til Adressa.

– Uheldig

Adresseavisens kommentator – Birger Løfaldli – tar et lite forbehold rundt saken.

– Ettersom det har vært noen utenomsportslige hendelser rundt Bendtner tidligere i karrieren, var vi litt spent da han signerte for Rosenborg. Fram til nå har det gått fint: Det har ikke vært en eneste utenomsportslig sak. Nå kjenner vi ikke alle detaljer, og må ta forbehold på grunn av det, sier Løfaldli, men legger til at dette kan skape trøbbel for veien videre for den profilerte RBK-spilleren:

– At Bendtner blir innblandet i en slik sak er uheldig. For hans eget omdømme, for RBK og for det som skal skje framover med Bendtners karriere, sier Løfaldli.

Skadet

Den danske superstjernen har vært skadet siden han pådro seg en strekk i Europa League-kvalifiseringen borte mot Shkëndija, en kamp de norske serielederne vant 2–0. Det sendte laget til gruppespillet med 5–1 sammenlagt.

Det er enda uvisst når Bendtner er tilbake i spill før trønderklubben.

Angriperen har skuffet denne sesongen og bare scoret fem mål på 18 kamper i Rosenborg.

Berlingske Tidende har vært i kontakt med Nicklas Bendtners agent, Ivan Marko Benes, som ikke ønsker å kommentere saken.