Dansk klubb i hotellkrangel med UEFA: – Jeg har ingen forståelse for det

Saken oppdateres.

På kort varsel var det nemlig fullbooket på omtrent alle hotell i Malmö.

Dermed tenkte danskene at de like gjerne kunne ta inn på hotell i København. Tog fra den danske hovedstaden tar bare 25 minutter over Øresundbroen og til Uwe Röslers Malmö, der første møte i dobbeltoppgjøret spilles torsdag.

UEFA (det europeiske fotballforbundet) sa derimot nei til alternativet og foretrekker at gjestende lag bor i samme land som oppgjøret skal spilles.

Hotelltrøbbel også i Trondheim: Shkendija må bo på Oppdal.

– UEFA sa at vi ikke fikk bo der ettersom broen kan bli stengt og at det kan hindre oss i å ta oss til kampen, sier Midtjylland-trener Jess Thorup til svenske Expressen.

– Vanskelig å diskutere med dem

Nærmeste hotell som kunne oppfylle de danske seriemesternes krav, lå i Kristianstad, rundt 90 minutter med kjøring østover inn i landet.

– Jeg har ikke forståelse for det. Det finnes jo andre muligheter, men vi kjenner UEFA godt nok til å vite at det er vanskelig å diskutere med dem, sier Thorup til den svenske avisen.

Expressen-kommentator Mattias Larsson har ingen forståelse for UEFAs beslutning foran det skandinaviske oppgjøret som har stor betydning for lagene.

Over 50 millioner kroner ligger i potten i dobbeltoppgjøret, som gir enten et svensk eller dansk lag i høstens Europa League-gruppespill.

Også tre norske lag kan nå gruppespillet: Slik vurderer Nils Arne Eggen de norske Europa-sjansene.

– Glemmer at det er to forskjellige land

– Malmö og København er jo så nære at vi som bor her ofte glemmer at det er to forskjellige land. Det er bare en bro mellom oss. Folk bor ofte i Malmö og jobber i København – og omvendt, sier Larsson til Aftenposten.

– Er det mulig å forstå UEFA her?

– Nei. Egentlig ikke. Det er noen rare regler. Det er klart, skulle Manchester United møtt Rosenborg i Trondheim, ville de ønsket å komme direkte til kampen. Da hadde de fløyet rett inn og ut, noe som ville gjort at RBK hadde mistet oppmerksomheten. Sånn sett er det fint at motstanderen må bo en natt i landet, sier Larsson, som selv er fra Malmö.

Detta är fullständigt vansinnigt.

Istället för att bo på ett hotell i sydvästra Köpenhamn och ha 25 minuter till Stadion i Malmö gör Uefas regler att FCM måste bo en timme bort längs Sydsveriges sämsta huvudled.

Bollkänsla! https://t.co/Hp51hEjyKS — Mattias Larsson (@KvpMattias) August 22, 2018

– Er det en fordel Malmö?

– Kanskje litt. Det er en kanskje en litt kjedelig vei ut til Kristianstad, men det er nok ikke matchavgjørende. Men de skulle nok ønske at de bodde i Malmö sentrum, fem minutter fra stadion, medgir han.

– Ingen Berget, Eikrem eller Hareide

Den svenske kommentatoren mener det ikke er all verden med interesse rundt det skandinaviske derbyet. Billettene blir ikke revet bort i rekordfart.

– Folk er blitt bortskjemte her, etter noen år med Juventus, Real Madrid og PSG. Dessuten finnes det ingen Jo Inge Berget, Magnus Wolff Eikrem eller Åge Hareide, humrer Larsson.

I en e-post svarer en presseansvarlig for UEFA at Midtjylland var informert om regelverket på forhånd, og visste hva som var kravene.

– De spurte om å bo in København, og selv om det i teorien ikke er noen kontroll på grensen, vil vi ikke risikere at et av lagene må krysse en internasjonal grense på kampdagen.