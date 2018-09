Danske medier: – Forbundet har funnet 23 spillere til landskampene

Saken oppdateres.

Det danske futsallandslaget blir angivelig hovedleverandør av spillere til troppen som skal spille landskampene mot Slovakia og Wales den kommende uken.

Det er storavisen Ekstra Bladet som tirsdag kommer med opplysninger om hvordan Danmarks Fotballforbund (DBU) har kommet i mål med samle sammen spillere til de to oppgjørene.

Konflikten i dansk landslagsfotball har ingen synlig ende. Mens de 23 spillerne fra den originale troppen er samlet til krisemøte i København, skal det danske fotballforbundet DBU ha tatt ut 23 erstattere til kampene mot Wales og Slovakia denne uken. Det melder det danske nettstedet bold.dk.

Dansk Radio har snakket med pressesjefen i det slovakiske fotballforbundet, som bekrefter at Danmark ankommer et hotell med et lag i løpet av dagen.

Åge Hareide har fått ferie fra DBU, og hverken han eller assistenten Jon Dahl Thomassen reiser til Slovakia.

Under trussel av sanksjoner fra Uefa valgte DBU å gå bredt ut for å lete etter spillere til det nye landslaget. Spillerunionen som representerer den originale troppen ba om at alle spillere skulle si nei til forespørselen, men opplysningene fra danske medier tyder på at minst 23 av de har oversett anbefalingen.

Tidligere har Superligaens 14 lag gitt beskjed om at de ikke ønsker at spillerne deres sier ja under de rådende omstendighetene, er det trolig snakk om spillere fra de lavere divisjoner.

Ingen danske aviser har så langt fått en bekreftelse fra DBU om opplysningene stemmer.

Adresseavisen var tirsdag formiddag i kontakt med Sarpsborg 08, som ikke hadde mottatt en henvendelse fra DBU på klubbens tre danske spillere.

Spillerne har fått beskjed om å møte opp med pakket bagasje klokken 13, før det blir avreise til Bratislava. Treningskampen mot Slovakia er i morgen kveld.