Danske medier: Nicki Bille pågrepet av politiet

Saken oppdateres.

Det skjer etter at han mandag ifølge danske medier ble pågrepet av politiet i København.

Det opplyser den danske 1. divisjonsklubben i en pressemelding. Bille returnerte til dansk fotball etter å ha sonet en fengselsdom for vold, men klarte ikke å holde seg unna politiets søkelys særlig lenge.

Lyngby presiserer at klubben ikke kjenner hundre prosent til hendelsesforløpet, men bekreftet at Bille er siktet av politiet etter å ha opptrådt truende.

– Vi kan på nåværende tidspunkt konstatere at Nicki Bille har forbrutt seg mot klubbens verdier, etikk og moral i en slik grad at det er uforenlig med å representere Lyngby Boldklub. Grensen er overskredet – og det får naturligvis en konsekvens, skriver klubben og fortsetter:

– Lyngby Boldklub vil derfor raskest mulig ta initiativ til å møtes med Nicki Bille og hans agent med henblikk på å oppheve hans avtale.

Bråk

Det var danske TV3 som først meldte at Nicki Bille Nielsen var blitt pågrepet av politiet. Det skal ha skjedd på Strøget i København «ved middagstider».

Politiet i den danske hovedstaden bekrefter at en episode har funnet sted, men ville ikke umiddelbart opplyse om den omstridte fotballspilleren var involvert.

Lyngby-trener Mark Strudal bekreftet derimot tidlig mandag kveld at Nicki Bille Nielsen er den pågrepne personen.

– Jeg er blitt informert om pågripelsen og er veldig lei meg på egne, klubbens og Nickis vegne. Men jeg og klubben har ingen ytterligere kommentarer før vi kjenner hele sakens omfang, sa han til TV3.

Luftpistol

Politiet i København opplyser at de i forbindelse med «uorden» har funnet en luftpistol. Ifølge avisen Ekstra Bladet har Bille brukt denne til å true en syklist.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en episode, og at vi har pågrepet en person i forbindelse med uorden. I samme forbindelse har vi funnet en gjenstand som har vist seg å være en luftpistol, og vi undersøker nå om det er en sammenheng mellom de to episodene, sier vakthavende i København-politiet, Kristian Rhodin.

Han opplyser videre at den pågrepne personen er siktet i saken, men ikke for hva.

Spillerens agent, Nikola Jægerfeld Juric, sier til TV3 Sport:

– Jeg er mega lei meg på alles vegne, også Nickis familie, men ut over det har jeg ingen kommentarer før jeg vet 100 prosent alt om saken.

Urokråke

30-åringen Nicki Bille Nielsen sonet tidligere i år en fengselsdom på én måned på grunn av en voldsepisode i Monaco. Han vendte så tilbake til dansk fotball og Lyngby etter å ha spilt for greske Panionios.

Bille spilte for Rosenborg i 2013 og 2014. Også da kom han i trøbbel, blant annet for å ha bitt en politimann under en fuktig bytur i København. For den episoden ble han straffet med 60 dagers betinget fengsel og 80 timers samfunnstjeneste.

Bille ble også pågrepet av politiet etter bråk på byen i Trondheim i 2013. Og tilbake i 2009 fikk han betinget fengselsstraff og samfunnstjeneste for å ha delt ut et knyttneveslag.

