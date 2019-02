Dårlig nytt for utlånt RBK-spiss: Må opereres igjen

Kunst: «Det må da finnes grenser for hva slags rask fra fortiden som skal bevares!»

Saken oppdateres.

Helmersen, som denne sesongen er lånt ut til Odd, skadet det venstre kneet i en treningskamp mot CSKA Moskva på La Manga tidligere i måneden. Spissen ble sendt tilbake til Norge for å undersøkes nærmere. Testene viste at han må opereres igjen.

– Konklusjonen er at Andreas må gjennom en eller to operasjoner. Rehabiliterings tiden er dermed usikker, men en avklaring kommer etter operasjonen(e). Målet er å få et velfungerende kne, skriver Odd i en pressemelding.

Klubben opplyser videre at hverken Helmersen, Odd eller Rosenborg kommer til å gi ytterligere kommentarer eller opplysninger i saken.

20 år gamle Helmersen har hatt store korsbåndproblemer tidligere, og etter at han ble skadet i samme kne for tredje gang endte han opp med å spille videre uten korsbånd i det venstre kneet.

Forrige sesong var han på lån i Ranheim og spilte elleve kamper fra start og tolv som innbytter i Ranheims første sesong i Eliteserien. Han noterte seg for tre scoringer.