De Lanlay reddet Rosenborg da gullet skulle feires

Saken oppdateres.

ROSENBORG - BODØ/GLIMT 1–1

LERKENDAL: Bodø/Glimt var nær ved å spolere Rosenborgs gullfest hjemme på Lerkendal, men en scoring fra Yann-Erik de Lanlay sørget for uavgjort i årets siste seriekamp.

Den sørget også for at stemningen på lørdagens gullfest blir betraktelig bedre enn om RBK hadde tapt hjemme foran et entusiastisk publikum på 19 086.

Resultatet var også gunstig for Bodø/Glimt, som med ett poeng i Trondheim definitivt sikret plassen i neste års eliteserie.

Østbø fikk vise seg fram

Før kampstart var det gullkonfetti fra Kjernen, utdeling av Ivers’ talentpris, og markering av Tore Reginiussens 200. kamp for klubben, men det eksploderte aldri på banen. Det var noe halvslapt over det de fremmøtte fikk se i den kjølige høstkvelden.

Så hadde da heller ingen av lagene noe spesielt å spille for. Rosenborg hadde allerede sikret gullet, mens veldig mye skulle gå galt dersom Bodø/Glimt skulle rykke ned.

Det var absolutt ikke all verden som skjedde før pause. Arild Østbø hadde fått muligheten i RBK-målet fra start, og keeperen fra Stavanger vartet opp med et knippe gode redninger. Den beste kom på Kristian Fardal Opseths skudd etter 40 minutter. Glimt-spissen ble spilt fri og skjøt fra skrått hold, men Østbø forhindret scoring.

Bortelaget hadde en god periode i kampen like før pause, og Østbø var igjen på plass da Patrick Berg, sønnen til RBK- og Glimt-legende Ørjan, skjøt fra 17 meters hold.

Rosenborgs beste mulighet før hvilen kom etter to cornere fra Pål André Helland. Anders Konradsens heading gikk over etter den første, mens Nicklas Bendtner fikk solid treff med venstrefoten på den andre, etter 34 minutter. Danskens avslutning var hard og god, men gikk over mål.

To scoringer

Rosenborg kom ut og tok mer tak i kampen etter pause, og fikk andre omgangs første sjanse da Helland ble spilt fri av Vegar Eggen Hedenstad. Hemnværingens skudd gikk like til side for Bodø/Glimt-målet.

Helland var svært aktiv kampen gjennom, og viste frem skuddfoten igjen etter 56 minutter. Nok en gang gikk Rosenborgs avslutning over mål.

Samuel Adegbenro kom nær på en heading etter innlegg fra Nicklas Bendtner etter en snau time, men i mål ville ballen ikke.

Så smalt det i stedet i den andre enden. En lang ball fra Glimt ble headet videre av Fardal Opseth til Ulrik Saltnes som kom på et godt løp. 26-åringens avslutning var god og føk inn i nettet bak en sjanseløs Østbø.

Glimt-supporterne på Lerkendal feiret som besatt, men følelsen skulle ikke vare lenge. RBK fikk hjørnespark ikke lenge etter. Vegar Eggen Hedenstad slo inn, og etter klabb og babb i feltet fikk innbytter Yann-Erik de Lanlay satt den i mål fra kloss hold.

Stemningen steg betraktelig igjen på Lerkendal etter 1–1. Rosenborg trykket på mot slutten, men kom aldri nærmere enn Nicklas Bendtners skudd utenfor fra skrått hold sju minutter før slutt.