De er proffer i samme land: – Nederlenderne blir overrasket over hvor bra nordmenn gjør det

Nå venter et halvt år i telt for Susanne (26) og Anders (29)

Sa hun ble overfalt og voldtatt under konsert - nå er kvinnen tiltalt for å ha diktet opp overgrepet

Saken oppdateres.

Tyskland er fortsatt landet med flest norske landslagsspillere, men i Lars Lagerbäcks siste tropp er det fire som til daglig er med og preger Eredivisie.

Nederlandske klubber ser nordover for å finne gode talenter til en overkommelig pris, mens norske spillere får en mulighet til å vise seg frem i en større liga.

Nordmenn i Nederland Her er nordmennene i nederlandsk Eredivisie: Martin Ødegaard, Heerenveen Morten Thorsby, Heerenveen Nicolai Næss, Heerenveen Fredrik Midtsjø, AZ Alkmaar Jonas Svensson, AZ Alkmaar Emil Hansson, Feyenoord Bjørn Maars Johnsen, ADO Den Haag Dennis Johnsen, Ajax Ruben Yttergård Jenssen, Groningen (på utlån til Kaiserslautern) * Ingen nordmenn i Eerste Divisie (andre nivå) eller Tweede Divisie (tredje nivå) Kilde: Soccerassociation

* Landslagsspiss Bjørn Maars Johnsen har scoret 12 seriemål siden overgangen til ADO Den Haag og kjemper om toppscorertittelen i Eredivisie.

* AZ-spiller Jonas Svensson ble kåret til månedens spiller i den nederlandske toppserien i januar.

* Fredrik Midtsjø og Svensson har preget AZ-laget som i slutten av april spiller cupfinale mot Feyenoord og kjemper om topplassering i serien.

* Martin Ødegaard får fortsatt mye omtale og ros i nederlandske medier. Statistikknettstedet whoscored.com rangerer Ødegaard som den nest beste tenåringen i Eredivisie (bak Ajax’ Justin Kluivert) så langt denne sesongen, med et poengsnitt på 7,36. Det holder til en 17.-plass totalt.

– Det at vi gjør det så bra overrasker nok også nederlenderne, mener Maars Johnsen.

Med Joshua King og Alexander Sørloth ute, får norskamerikaneren trolig sjansen i privatlandskampen mot Australia fredag.

Sørloth spilte i Groningen forrige sesong.

– At norske spillere gjør seg bemerket i nederlandsk fotball, handler ikke bare om oss som er der i dag. Det er andre som har vist vei, for eksempel Markus Henriksen. Han viste at det var mulig å hevde seg, han ga oss som kom etter selvtillit: «Jeg spiller med ham på landslaget. Når han klarer å hevde seg i den nederlandske ligaen, klarer jeg også det». Det har bidratt til at vi har pushet oss selv til å bli blant de dominerende spillerne i ligaen.

Vanskelig å dra videre til de største klubbene

Steget fra nederlandsk fotball og opp til de beste ligaene i Europa kan imidlertid være stort.

– For å være i en av de største ligaene i Europa må du først bevise deg selv som en klassespiller og en viktig spiller i Eresdivisie, sier journalisten Sander de Vries.

Han følger nederlandsk fotball tett for avisen Leeuwarder Courant.

De Vries peker på Davy Klaassen, som forrige sesong var kaptein for Ajax-laget som spilte seg helt til Europaliga-finale mot Manchester United.

Sist sommer meldte han overgang til Everton, men hollenderen sliter med å få spilletid hos Liverpools blå lag.

– Det er bare et bevis på hvor stort steg det er fra Nederland til Europa, sier de Vries.

Klubbene vil gjerne selge

AZ-spiller Fredrik Midtsjø mener de kulturelle likhetene mellom Norge og Nederland bidro til å gjøre det lettere å tilpasse seg.

– Det er veldig likt. Det var ikke noen store utfordringer ved å komme til Nederland, sier 24-åringen, som siden starten av oktober har spilt 26 90-minuttere som balanserende midtbanespiller for tabelltreeren.

Der er han lagkamerat med sin gamle samboer fra Rosenborg-tiden, Jonas Svensson.

– For både Jonas og meg passet det bra å komme til AZ. De spiller en type fotball som passer oss bra: Ballen spilles langs bakken, det er offensiv fotball. Jeg føler at vi har tatt nivået ganske bra, vi har fått vist oss frem, sier Midtsjø.

Svensson fortalte på forrige landslagssamling at han ønsker å bruke AZ som et springbrett til å komme seg til en større klubb.

– Det er jo tanken, selvfølgelig. Det er en liga som er mer eksponert for interesse fra andre nasjoner, sa trønderen.

Beskjeden fra klubben var også at han skulle jobbe for å komme seg videre.

– For dem er det business å kjøpe spillere og selge dem videre.

Martin Ødegaard mener at han har utviklet seg på en god måte etter litt over et år på utlån hos Heerenveen.

– Det er en åpen fotball med mange mål og mye frem og tilbake som passer meg bra. De setter pris på tekniske spillere, sier den Real Madrid-eide 19-åringen.

Han sier norske spillere har et godt rykte på seg.

– De sier at nordmenn har gode holdninger og løper mye.

Kjemper med nivå to i England og Tyskland

Nils Johan Semb mener den nederlandske ligaen passer veldig bra for nordiske spillere som vil komme seg et steg videre, selv om det er et stort sprang opp til de fem beste seriene i Europa.

Landslagets sportssjef peker på en lang og tøff sesong, med en kultur og historikk som gjør at det er mye publikum og interesse, som plusser med å dra til det tradisjonsrike fotballandet.

– Det er en tydelig ferdighetskultur og en veldig åpen fotball der. Så tror jeg nederlenderne hadde stått seg på å bli strammere og tøffere i organiseringen, det ville utviklet fotballen deres. Det er stor forskjell på Nederland og Tyskland der, sier Semb.

Han tror hollandske klubber ser til Norge fordi de er fornøyde med det andre norske spillere har levert.

– Så handler det selvfølgelig om prisnivå og hvilken arena de kan rekruttere spillere fra. De kan ikke lenger konkurrere med de store ligaene, men kjemper med belgiske klubber og de fra nivå to i Tyskland og England.

De Vries forteller at det er stadig flere som går fra hollandsk fotball og nivå to i England.

– Der er det gode klubber og god fotball. De tjener godt i forhold til i den nederlandske ligaen.