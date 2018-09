De kan gjøre fotballen en stor tjeneste

Fikk 2000 kroner fra mor for å kjøpe aksjer. Nå er 23-åringen fra Trondheim god for ti millioner

Saken oppdateres.

Skulle det vise seg at trenerkontraktene RBK opererer med er ulovlige, altså i strid med arbeidsmiljøloven, kan det ikke bare koste Norges største fotballklubb millioner av kroner.

Det kan, som Bosman-dommen gjorde i sin tid, føre til store endringer i fotballen. Måten kontrakter mellom klubber og trenere blir inngått på, kan bli annerledes.

Avgangen 19. juli kom som lyn fra klar himmel for en stor del av RBK-fansen og det øvrige Fotball-Norge. Den skapte et voldsomt engasjement i etterkant.

11. september kom den første meldingen om at Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun ville saksøke klubben for det de mener er usaklig oppsigelse. Noen timer før kvartfinalen mot Vålerenga onsdag kveld ble nyheten bekreftet.

Om partene ikke blir enige gjennom mekling, vil saken ende i retten. Det vil naturligvis være en stor belastning for Rosenborg, men for norsk fotball i en større sammenheng vil en slik sak være bra å få belyst.

Fordi klubbledere over hele landet får avklart spørsmål som er helt avgjørende ved inngåelse av trenerkontrakter.

Hvordan er for eksempel stillingsvernet for fotballtrenere? Kan hovedtreneren regnes som virksomhetens øverste leder når klubben samtidig har en daglig leder?

Loven sier at den øverste lederen i en virksomhet, normalt daglig leder, har mulighet til å frasi seg stillingsvernet ved å inngå en etterlønnsavtale på forhånd. For øvrige ansatte kan ikke en slik avtale inngås.

Både Ingebrigtsen og Hoftun hadde kontrakter som strakk seg ut 2020.

Om kontraktene de har signert på viser seg å være ugyldige, kan Rosenborg i verste fall risikere å måtte betale full lønn til begge to helt frem til 2020, i tillegg til mulig erstatning og saksomkostninger. De vil bety kostnader på mellom fem og ti millioner kroner, utover det som allerede er utbetalt.

Trenerforeningen legger i en av sine standardavtaler opp til at klubben og treneren legger inn et gjensidig ønske om etterlønn i kontrakten.

Skulle treneren være misfornøyd med måten avskjedigelsen har foregått på, har treneren imidlertid anledning til å forfølge saken, slik Ingebrigtsen og Hoftun nå gjør.

Et spørsmål er om det ligger en slik opsjon i de kontraktene RBK har. Og hvis ikke, er kontraktene da gyldige?

Et viktig spørsmål i saken mellom Ingebrigtsen, Hoftun og Rosenborg er om klubbens hovedtrener kan regnes som virksomhetens øverste leder.

I Rosenborgs organisasjonskart rapporterer både daglig leder Tove Moe Dyrhaug og hovedtreneren direkte til styret. De øvrige ansatte står under Dyrhaug. Hvis Ingebrigtsen ikke defineres som øverste leder, skal han behandles som alle øvrige ansatte.

Da vil spørsmålet bli om sparkingen var saklig eller ikke.

Et annet spørsmål er hvordan saken stiller seg for Hoftun, som definitivt ikke var virksomhetens toppsjef. Har klubben mulighet til å kvitte seg med ham på den måten det ble gjort på?

Spørsmålet om norske fotballtreneres stillingsvern er svært interessant. Noen revolusjon som Bosman-dommen fra 1995 vil den uansett ikke resultere i, men dersom Ingebrigtsen og Hoftun vinner frem kan det føre til endringer. Tør klubber å ansette trenere på langtidskontrakt, hvis det blir langt verre å kvitte seg med dem uten saklig grunn?

Det er sjelden en treneravgang foregår uten helt bråk. Etter at Jan Jönsson i 2012 fikk sparken fra Rosenborg, tok det over ett år før partene kom til enighet. Jönsson skal ha krevd 1,6 millioner, men måtte etter rettsmekling nøye seg med 325 000 kroner.

RBK-styreleder Ivar Koteng sa den gang at klubben på forhånd konkluderte med at den svenske eks-treneren egentlig ikke skulle ha hatt noe, men at de valgte denne løsningen fordi en rettssak ville ha kostet så mye, fordi RBK ville unngå intern belastning og for å ha fokus på fotballen.

Det er åtte år siden sist en trenersparking endte i en rettssal. Sannsynligheten er stor for at Rosenborg finner en løsning med Ingebrigtsen og Hoftun før den tid, nettopp fordi kostnadene og risikoen for begge parter blir for store med en rettssak. Men om duoen som ledet Rosenborg til tre strake seriegull tar denne kampen helt til rettssalen, er det godt nytt både for klubber og fotballtrenere her til lands.

Fordi det vil bidra til tydeligere retningslinjer og sannsynligvis færre saker som den RBK nå er midt oppe i.