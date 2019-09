Deadline Day: Her er de største overgangene

- Et sjokk for Ap som styringsparti

Saken oppdateres.

Deadline day for Premier League var for en liten måned siden, mens eliteserieklubbene hadde sist mulighet til å kjøpe spillere i helgen.

Mandag kveld hadde de fleste andre store europeiske ligaer (Spania, Italia, Tyskland og Frankrike) sin Deadline Day.

Her er de viktigste overgangene:

Tidligere Tottenham-spiss til Napoli

Tidligere Tottenham-spiss Fernando Llorente har signert for Serie A-klubben Napoli.

Etter to sesonger i Tottenham gikk spanjolens kontrakt med London-klubben ut etter sist sesong. Mandag bekrefter Napoli at de har hentet spissen.

Lengden på den nye kontrakten er ikke kjent, men flere italienske medier skriver at det dreier seg om en lengde på to år.

I løpet av to år i Tottenham fikk han med seg 36 Premier League-kamper og var stort sett reserve for Harry Kane. Det resulterte i kun to mål.

34-åringen har også tidligere spilt i Serie A. Fra 2013 til 2015 var han i Juventus og spilte en nøkkelrolle da Torino-klubben vant seriemesterskapet i 2015 og tok seg til mesterligafinale. Han har også spilt i Athletic Bilbao (2005-2013), Sevilla (2015–16) og Swansea (2016-2017).

Gigantklubber bytter keepere

Real Madrid selger keeperen Keylor Navas (32) til PSG. Den franske klubben låner ut Alphonse Aréola (26) motsatt vei.

Navas har vært i Real Madrid de siste fem årene og har vært med på å vinne 12 trofeer, inkludert tre titler i mesterligaen.

Det er ikke oppgitt noen pris for 32 år gamle Navas, men spansk media hevder at prisen skal ligge rundt 150 millioner norske kroner og at Navas har skrevet under en fireårskontrakt.

Alphonse Aréola lånes ut til Real Madrid ut sesongen. Areola skal kjempe med Thibaut Courtois on fast plass mellom stengene.

Tidligere United-profil til Spania

Javier Hernández, også kjent som «Chicharito», forlater West Ham og Premier League. Den tidligere Manchester United-spilleren har skrevet under for Sevilla.

Premier League-klubben bekrefter mandag at 31-åringen har skrevet under for La Liga-klubben Sevilla.

Dermed endte det med 17 mål på 63 kamper for klubben i Øst-London for mexicaneren, det siste i 1-1-kampen borte mot Brighton 17. august.

Spissen spilte fem år i Manchester United fra 2010 til 2015. Hernandez vant ligaen to ganger i sin tid i klubben og vant fansens utmerkelse «årets spiller» i 2010/11-sesongen.

Arsenal-spiller leies ut

Arsenal sender Henrikh Mkhitaryan på lån til serie A-klubben Roma ut sesongen.

Mkhitaryan kom til Arsenal fra Manchester United i januar 2018 og har spilt 58 kamper for klubben. Før den spilte han tre sesonger i Borussia Dortmund.

Armeneren var den tredje spilleren som Roma sikret seg på lån mandag. Tidligere på dagen kom Patrik Schick fra RB Leipzig og Nikola Kalinic fra Atlético Madrid.

Forlater Manchester United

Matteo Darmian forlater Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Forsvarsspilleren har signert for italienske Parma.

Det bekreftet Manchester United mandag.

«Alle i Manchester United takker Matteo for hans innsats i klubben og ønsker ham alt det beste for fremtiden» heter det i en pressemelding fra Premier League-klubben.

Italieneren har vært i Manchester siden 2015 og fikk med seg 92 kamper for klubben. På de årene noterte han seg for én nettkjenning, hjemme mot Crystal Palace i 2016.

Neymar ser ut til å bli

Det har vært rykter rundt superstjernen Neymars situasjon i Paris Saint-Germain i hele sommer. For øyeblikket ser det ut til at angriperen blir i Paris.

Den store Deadline Day-overgangen ble dermed Inter-spiss Mauro Icardis utlånsavtale med med nevnte PSG. Flere medier melder at den franske klubben skal ha muligheten til å gjøre overgangen permanenet for rundt 600 millioner kroner neste sommer.

Icardi kom til Inter i 2013. Han scoret hele 124 mål på 219 kamper for «I Nerazurri».

Bendtner klar for FCK

På tampen av Deadline Day ble det klart at Superligaklubben FC København henter Nicklas Bendtner fra Rosenborg.

Angriperen har skrevet under på en halvårskontrakt med Ståle Solbakkens klubb.

LES MER OM OVERGANGEN HER: Bendtner klar for ny klubb: – Sulten og motivert som aldri før

Tidligere på dagen hentet Sarpsborg 08 forsvarsspilleren Niklas Gunnarsson ut sesongen. 28-åringen blir den 23. spilleren eliteserieklubben henter på ett år.

Gunnarsson, som kommer som en fri spiller fra Palermo, har signert kontrakt ut sesongen, melder eliteserieklubben i en pressemelding mandag.

Forsvarsspilleren har tidligere spilt for Vålerenga og Odd i Norge, og Elfsborg, Hibernian, Djurgården og Palermo utenfor landets grenser.