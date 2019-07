Den norske trioen spiller på samme utenlandske lag. Nå er de med på Europa-eventyr.

Nå må Henrik Ingebrigtsen levere for å oppnå en familiedrøm

Saken oppdateres.

Ute i havgapet, blant 5000 andre innbyggere, bor det tre norske fotballspillere som spiller for klubben fra Færøyenes nest største by.

Tirsdag denne uken ble årets Klaksvík-gjeng historisk.

Ett år er gått siden det som var Klaksvíks første avansement i Europa League. Den gangen slo de Birkirkara fra Malta 3–2 sammenlagt i innledende runde, før Žalgiris fra Litauen ble for sterke i første kvalifseringsrunde.

Også i år gikk turen til Litauen i første runde, etter at Tre Fiori fra San Marino hadde blitt slått hele 9–1 sammenlagt i den innledende runden.

Litauske Riteiai ble slått ut etter at Jákup Andreasen klarte 1–1 på bortebane - og etter at laget sikret bortemålsseier gjennom 0–0 på Færøyene.

– Veldig kult

Laget er dermed klar for 2. kvalikrunde for første gang - etter to avansement.

– Det er nitrist vær, ellers har vi det helt topp, sier Simen Raaen Sandmæl på telefon fra havgapet der han, Magnus Stamnestrø og sunnmøringen Torbjørn Grytten opplever et lite Europa-eventyr.

– Det er vedig kult. Vi er veldig glade for det. Vi hadde ett bortemål fra første kamp, så hjemmeoppgjøret ble en taktisk kamp der vi skulle låse av og nekte dem så mye som mulig. Vi prøvde på 0-0. Det ble en slitsom kamp, men det var veldig artig da vi lyktes, oppsummerer Sandmæl.

8. juli i fjor spilte han sin hittil siste eliteseriekamp da han og Ranheim ble feid av banen med 4-1-tap i Sarpsborg.

Midtbanespilleren fra Meråker ble hentet til Ranheim fra Levanger etter at eliteseriesensasjonene rykket opp i 2017, men med bare to kamper fra start klarte han aldri å etablere seg på midtbanen.

Færøyene: Hovedstad: Tórshavn Innbyggertall: 49.290 (2017) Statsform: Selvstyrt del av Danmark siden 1948 Offisielle språk: Færøysk og dansk Landareal: 1396 km²

Samme leilighetskompleks

Fjorårshøsten ble tilbragt på lån i nedrykksklubben Levanger i 1. divisjon. Foran årets sesong tok Sandmæl turen til Færøyene og ble heltidsproff.

I juni fikk han også selskap av en annen trønder. For heller ikke hemnværingen Magnus Stamnestrø klarte å etablere seg på midtbanen til verken RBK eller Ranheim.

Han ble derfor lånt ut til KI Klaksvik fra «laget fra fjæra», og skal spille på Færøyene ut oktober.

– Det er rolige dager med mye trening. Vi er tre nordmenn som bor sammen i samme leilighetskompleks - vegg i vegg. Det er sosialt og en hyggelig by, det skal de ha, sier Sandmæl.

– Blir litt lei

– Det er utrolig kjekt å få oppleve. Utrolig kjekt at laget presterer så bra som vi har gjort, sier Torbjørn Grytten.

24-åringen - med fortid i AaFK og Brattvåg - har slitt med en god del skader siden han kom til klubben i vinter.

– Det går som regel i frokost, en tur på gymmet, hjem og slappe av, trening, slappe av. Det er en god del natur å se, men det blir man fort lei av, sier sunnmøringen, som skrev under på en ettårskontrakt med klubben.

Alle som har vært på Færøyene sier det er vakkert ute ved havet. Også Sandmæl er imponert over naturen og hele stedet, selv om det aldri kommer opp mot 20 varmegrader.

– Veldig lidenskapelig. Det er fotballen som samler byen, så jeg er veldig imponert over interessen og lidenskapen som faktisk er, sier han.

Men det har også sin pris. De får nemlig høre det når de spiller dårlig. For trykket, det mener han er større enn i Ranheim og Levanger, selv om Klaksvík bare har 5000 innbyggere.

– Det vil jeg si. Folk er enda et hakk mer lidenskapelig og interessert. Vi får høre det uansett hvordan det går. Kanskje i litt mangel av andre tilbud, er det fotballen som betyr noe her, sier Sandmæl.

– Stolte

– Når vi er ute i byen blir vi stoppa av nesten samtlige. Da får vi tilbakemelding både på det ene og andre. Er vi for defensivt orientert i en kamp for eksempel, blir det ikke tatt så godt imot, humrer han.

Dermed ble det mye ros da laget feiret avansement i Europa. Da var det ingen som brydde seg om forsvarskamp. For klubben var det historisk godt og spillerne kommer til å få sin økonomiske bit av kaka.

– Det er første gang KI har nådd så langt i Europa. Vi er utrolig stolte og det var et mål å gjøre det bra. Det betyr mye økonomisk for klubben, sier Sandmæl.

I 2. kvalikrunde til Europa League venter sveitsiske FC Luzern.

– Det er artig å ha klart det, men det blir en tøff nøtt i neste runde. Uten tvil. Men det blir to morsomme kamper og alt er mulig, selv om det er et topplag i Sveits. Nivåforskjellen skal være stor, men vi skal gi det ærlig forsøk, fortsetter han.

Stamnestrø på sin side fikk bare tre kamper i Ranheim etter å ha vært skadet den siste tiden i RBK.

27-åringen var med på å vinne en god del titler i Rosenborg og har i motsetning til Sandmæl akkurat kommet til klubben. Derfor har det ikke blitt mye spilletid enda, men midtbanespilleren fikk i hvert fall ta del i avansementet mot Tre Fiori.