Den svindyre superduoen sikret Solskjærs femte strake seier

Saken oppdateres.

Manchester United – Reading 2–0

OLD TRAFFORD: Ole’s at the wheel. Tell me how good does it feel.

Den nye Solskjær-sangen runget fra hjørnet på Old Trafford hvor bortesupporterne vanligvis står. Til FA-cupkampen mot Reading hadde vertene plassert noen av de mest lydhøre hjemmetilhengerne der for å bekjempe den flate stemningen som ofte kan plage den gigantiske arenaen på anledninger som dette.

We’ve got Sánchez, Paul Pogba and Fred, Marcus Rashford’s a Manc born and bred, fortsatte de.

Solskjær hadde gjort ni endringer fra laget som vant med to mål i Newcastle 2. januar.

– Jeg visste det ville bli vanskelig med det laguttaket. Jeg gjorde det vanskelig for dem, for å være ærlig. Det var et lag som ikke har spilt sammen, sa Solskjær etter at cupavansementet var sikret.

Pogba var ute etter bakholdsangrepet fra Jonjo Shelveys knotter.

Sánchez og Fred, to kostbare, søramerikanske ervervelser som José Mourinho aldri fikk noe særlig ut av, fikk sjansen til å vise at de kan bedre. Da Sánchez på overtid i første omgang på perfekt vis sendte Romelu Lukaku alene med keeper, så belgieren scoret enkelt, var det chilenerens andre målgivende denne uken.

Avkastning på millionene

For Lukaku var det tredje kampen på rad med mål. Den store spissen kostet over 800 millioner kroner da han kom fra Everton sommeren 2017. Et halvt år senere signerte Sánchez en kontrakt som sikrer ham rundt 5 millioner kroner i ukelønn.

Avkastningen ute på banen har ikke vært som klubben og supporterne forventet så langt, men nå kan det se ut til at Solskjær også har vekket de to til live.

Det samme har allerede skjedd med Pogba. Den franske verdensmesteren ble sommeren 2016 verdens dyreste fotballspiller, men var helt ute i kulden den siste tiden under Mourinho. Nå er han kanskje den spilleren som har blomstret mest under Solskjær.

Fikk hjelp av videodommeren

Rashford, den lokale profilen som har scoret på bestilling de siste ukene, måtte hvile fra start. Solskjær vil glede seg stort over kampen det nå er om en plass i startoppstillingen mot Tottenham neste helg.

– Alle blir vurdert fra start. Det er litt opp til hvilken taktikk vi velger til kampen, hvem som gjør det bra og hvem som er i form på søndag. Romelu har scoret tre på tre kamper nå. To som innbytter og i dag fra start. Det var et glimrende mål som ble skapt av de to, sier Solskjær, og tenker på Lukaku og Sanchez.

Et skår i gleden var det imidlertid at Sánchez måtte gå av da det var spilt 64 minutter. Han holdt seg til baksiden av låret, det var også muskulaturen der som holdt ham ute av spill i hele desember.

– Jeg tror han er fornøyd med å ha spilt 60 minutter. Han har vært ute en måned, men fikk også 20 minutter mot Newcastle. Det handler om å bygge seg opp igjen. Vi vet hvilke kvaliteter han har, sier Solskjær.

Rashford kom inn, og på overtid scoret nesten engelskmannen fra 18 meter, men keeper Anssi Jaakkola reddet godt.

Det gikk noe trådt for det nykomponerte United-laget i starten. Sánchez prøvde seg fra 18 meter tidlig, men skuddet gikk like over. Det var til slutt videodommerne som skulle hjelpe Solskjær til åpningsmålet.

Juan Mata ble tatt da han driblet seg inn i feltet etter 20 minutter. Ballen trillet videre til Fred som scoret, men assistentdommeren vinket for offside. Etter et par minutter med repriser og betenkningstid ga videodommerne beskjed til kollegaen med fløyte om at det skulle være straffe.

Den scoret Mata sikkert på.

Greatest of English Football. We’ve won it all, avsluttet de syngende. Å vinne er hva det nå handler om for Solskjær og United.

Solskjærs drøm om en pokal

Drømmen er at det er de rødes kaptein som løfter det tradisjonsrike trofeet den 18. mai, for 13. gang i klubbens stolte historie. Solskjær vant cupen i 1999 og 2004, nå er turneringen som liker å kalle seg verdens eldste hans beste mulighet til en pokal som United-manager.

I så måte opplevdes aldri Reading som en reell en trussel på Old Trafford, selv om laget som ligger nest sist på nivå to fikk overraskende mange gode målsjanser. Til slutt hadde bare hjemmelaget ett skudd mer på mål enn gjestene (6–5). Spesielt Callum Harriott burde utnyttet det at han kom alene med keeper i første omgang bedre.

Ifølge The Guardian var det ingen lag i de fire øverste divisjonene som plukket færre poeng i 2018 enn laget fra vest for hovedstaden.

I 2016/17-sesongen hadde de en omsetning på 400 millioner kroner (og en gjeld som er over en halv milliard), noe som var 6 milliarder mindre enn hva Manchester United omsatte for sist sesong.

Forskjellen på banen var ikke like gigantisk som den økonomiske, men Solskjær tok uansett sin femte strake seier som United-manager ganske enkelt.

Nå tar han med seg spillerne til Dubai for trening i sol og varme, før Tottenham blir hans største utfordring så langt som United-sjef neste søndag.

Premier League-kampen spilles på Wembley. Det er fortsatt fem cupkamper som må vinnes før en eventuell cupfinale 18. mai.