Den tidligere RBK-spilleren om tiden i fengsel: – En fange fikk kokende olje over seg

Saken oppdateres.

I sommer måtte den tidligere RBK-spilleren Nicki Bille Nielsen sone en måned i fransk fengsel. Dansken ble dømt til ubetinget fengsel etter å ha blitt dømt for vold mot en kvinne i Monaco, og besittelse av kokain.

I dansk presse forteller han om oppholdet i fengsel.

– Vi har ute halvannen time i døgnet. To ganger 45 minutter. Den ene var obligatorisk, den andre var frivillig. Ellers var man inne, sier han, ifølge Ekstra Bladet.

– Fikk olje over seg

Han sier han hadde angst og klaustrofobi den første uken, og kunne ikke ha kontakt med noen utenfor murene.

I det danske tv-programmet Onside nevner han en skremmende episode innenfor murene.

– Det skjedde en vill ting. Det var en som fikk kokende olje over seg etter å ha spilt poker om sigaretter. Han havnet på sykehus, sier dansken.

Dansken fikk 38 kamper for Rosenborg i perioden 2013/2014 før han gikk til franske Evian. Også under oppholdet i Trondheim kom han i klammeri med politiet etter en voldsepisode i Midtbyen.

Etter han var blitt solgt fra Rosenborg, fikk han også problemer med politiet i København.

Siden det har han hatt en omflakkende tilværelse, men i sommer skrev han under på en kontrakt med danske Lyngby.

Trodde karrieren var over

Men under fengselsoppholdet var han sikker på at karrieren var over, helt den nye hovedtreneren i Lyngby Boldklubb, Mark Strudal, sendte han en SMS.

«Nicki – vi to skal skape ny historie i Lyngby», sto det i sms-en.

– Det er min siste sjanse. Dummer jeg meg ut igjen, er det slutt. Jeg har forstått alvoret. Jeg kan godt skjønne om noen synes jeg er en idiot. Det er fair, for jeg har gjort ting som ikke er smarte. Nå skal jeg bevise at jeg ikke er en idiot, sier han ifølge Ekstra Bladet.

I tillegg til å bli en del av stallen til 1.-divisjonsklubben, skal han også trene U10-laget til Boldklubben Rødovre.