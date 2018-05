Den tidligere RBK-stopperen tjener best av forsvarsspillerne i USA

Johaug-saken er én av grunnene til at Bjørgen ikke vil inn i FIS-styret

Saken oppdateres.

Torsdag ble listen over lønningene til fotballspillerne i den amerikanske ligaen MLS offentliggjort. På listen står seks nordmenn, og aller mest av de tjener den tidligere Stabæk- og RBK-spilleren Jørgen Skjelvik.

Det var TV 2 som omtalte listen først.

Skjelvik meldte overgang fra Rosenborg i vinter, og dro til Los Angeles og LA Galaxy. Siden kontrakten hadde gått ut var han gratis å hente fra Trondheim. Nå lever han på vestkysten av USA og tjener svært godt. Ifølge listen har han en årslønn på én million dollar, eller omtrent 8,2 millioner norske kroner i året.

Det gjør han til forsvarsspilleren i USA som hever den tyngste lønningsposen. Han tjener nesten en million kroner mer i året enn nestemann på listen, Claude Dielna i New England Revolution.

Tjener over sju millioner

Skjelvik er lagkamerat med Ola Kamara, og også han tjener til salt i grøten. Kamara har en lønning på omtrent 7,5 millioner norske kroner. Det er bare litt mindre enn Adama Diomandé som spiller for Los Angeles FC. Han tjener 7,6 millioner kroner i året.

Jo Inge Berget meldte overgang til New York City i år, og gikk trolig opp i lønn da han gikk fra de svenske mesterne Malmö. I dag tjener han 6,7 millioner kroner.

På helt motsatt side av USA sitter hans tidligere lagkamerat Magnus Wolff Eikrem. Han gikk fra Malmö til Seattle Sounders FC i år, og klarte å forhandle seg til en lønn på 4,4 millioner kroner.

Tjener millioner uten å spille

Den siste nordmannen på listen spiller ikke lenger i MLS, men hever fortsatt lønning fra New York Bulls. Muhamed Keita er tilbake i Norge, men får beholde lønnen fra USA i to år, dersom han ikke finner seg en ny klubb. Siden han har en lønn på tett opp mot tre millioner i året, kan det bety at han får seks millioner fra klubben – uten å røre en fotball.

Men selv om alle de norske spillerne i USA tjener godt, er de fortsatt et stykke unna lønnstoppen i MLS. Italienske Sebastian Giovinco spiller for Toronto FC, og har en lønn på 58 millioner kroner. Lagkameraten Michael Bradley er nummer to på listen, med en årslønn på 53 millioner kroner denne sesongen.

Enkelte er kanskje overrasket over at ligaens desidert største stjerne, med europeiske øyne, Zlatan Ibrahimovic ikke ligger i toppen. Årslønnen hans i LA Galaxy er på 12,3 millioner kroner, noe som gjør han til den fjerde best betalte i klubben.