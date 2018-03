Denne grafen viser hvordan fotballsesongen skiller seg kraftig ut

Saken oppdateres.

Fotballsesongene i de store, europeiske ligaene går inn i avslutningsfasen.

Det er gjerne på dette tidspunktet av sesongen vi snakker om at det virkelig begynner å dra seg til, og om at de siste ukene vil avgjøre hvem som går seirende ut av gullduellene.

Kan Cristiano Ronaldo skyte Real Madrid til ligatittelen, eller blir Barcelona og Lionel Messi for sterke? Kan Manchester United omsider ta tilbake Premier League-tronen? Dette var blant spørsmålene som ble stilt før sesongen, men de er for lengst blitt avklart.

For denne sesongen skiller seg kraftig ut. I fire av de fem største ligaene er gullkampen trolig avgjort allerede.

England: Manchester City har 16 poengs luke ned til Manchester United.

Spania: Barcelona har elleve poeng ned til Atlético Madrid.

Tyskland: Bayern München har 17 poeng ned til Schalke 04.

Frankrike: Paris Saint-Germain har 14 poeng ned til Monaco.

Kun i italiensk Serie A er det virkelig kamp om gull. Der ligger Juventus to poeng foran Napoli.

At gullkampen avgjøres tidlig, har skjedd mange ganger før også i de største ligaene. Men at den avgjøres så tidlig i hele fire av dem, er svært spesielt. Denne grafen viser hvorfor:

Vi har sett på poengdifferansen mellom lag nummer én og to i de ulike ligaene, og sammenlignet med den gjennomsnittlige poengdifferansen etter tilsvarende antall kamper de siste ti sesongene.

Konklusjonen er klokkeklar: I fire av ligaene er poengdifferansen mellom de to beste lagene langt større enn snittet for de siste ti årene. I Italia er imidlertid poengdifferansen mindre denne sesongen.

Økende klasseskille

Vi lever i en tid der den økonomiske avstanden mellom de aller største klubbene og resten øker i et rasende tempo. Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har uttrykt bekymring for at det blir en skjev konkurransesituasjon.

At seks av åtte klubber kvalifisert for Champions League-kvartfinaler er blant verdens ti rikeste klubber, er et uttrykk for dette.

Likevel finnes det ikke én samlet forklaring på hvorfor forskjellene er så store i toppligaene akkurat denne sesongen. Det er nødvendig å se på hver liga for seg.

England

Premier League Manchester City: 81 poeng (30 kamper) Manchester United: 65 poeng (30 kamper) Avstand: 16 poeng Gjennomsnittlig forskjell siste ti år etter 30 kamper: 6,5 poeng.

Støttet av Adu Dhabi-penger har Manchester City brukt enorme summer på å bygge opp stjernegalleriet sitt, men det er de langt fra alene om. Ikke minst Manchester United, verdens mest lukrative fotballklubb, har brukt mye penger på lønninger og overgangssummer de siste sesongene.

Dette var José Mourinhos andre sesong som Manchester United-manager. Det er den sesongen han alltid har gjort det best i sine tidligere klubber. Likevel ble United allerede før jul hektet av i gullkampen.

City-manager Pep Guardiola har virkelig fått det offensive samspillet til å sitte, og Manchester City har bare tapt én kamp i ligaen: mot Liverpool.

Regjerende ligamester Chelsea var ikke i nærheten av å forsterke laget like mye som Manchester-klubbene sist sommer. Det kan ha bidratt til at de er blitt distansert.

Spania

La Liga Barcelona: 75 poeng (29 kamper) Atlético Madrid: 64 poeng (29 kamper) Avstand: 11 poeng Gjennomsnittlig forskjell siste ti år etter 29 kamper: 5,8 poeng.

Da sesongen begynte, var det nærmest krisestemning rundt Barcelona. De hadde svært motvillig mistet stjernespiller Neymar til PSG, og de fikk ikke forsterkningene de ville ha. I den spanske supercupen ble de ydmyket av Real Madrid.

Men rollene ble straks snudd på hodet. Barcelona fikk en fantastisk start på sesongen, mens Real Madrid – klubben som hadde vunnet Champions League to år på rad – trøblet kraftig. Cristiano Ronaldo scoret knapt mål i den første halvdelen av sesongen.

Ronaldo har begynt å pøse inn mål nå, men det kom altfor sent med tanke på gullkampen. Den har Barcelona avgjort anført av en glimrende Lionel Messi.

Tyskland

Bundesliga Bayern München: 66 poeng (27 kamper) Schalke 04: 49 poeng (27 kamper) Avstand: 17 poeng Gjennomsnittlig forskjell siste ti år etter 27 kamper: 10,3 poeng.

At Bayern München leder Bundesliga soleklart på dette tidspunktet av sesongen, har skjedd flere ganger før. For eksempel slo de kraftig tilbake etter Borussia Dortmunds ligagull i 2012. De to neste sesongene ledet Bayern München med henholdsvis 20 og 25 poeng etter 27 spilte kamper.

Bayern München har vunnet samtlige ligagull siden da, men de kom skjevt ut denne sesongen. Så skjevt ut at Carlo Ancelotti ble sparket som manager i slutten av september.

Inn kom en gammel kjenning: Jupp Heynckes. 72-åringen vant trippelen med Bayern i 2013. Etter det pensjonerte han seg, men han kom tilbake for å hjelpe klubben. Og det har han gjort til fulle. Bayern München har avgjort gullkampen og er i kvartfinalen i Champions League. Heynckes har imidlertid sagt at han ikke fortsetter utover denne sesongen.

Frankrike

Ligue 1 Paris Saint-Germain: 80 poeng (30 kamper) Monaco: 66 poeng (30 kamper) Avstand: 14 poeng Gjennomsnittlig forskjell siste ti år etter 30 kamper: 6,7 poeng.

Siden 2011 har Paris Saint-Germain vært Qatar-eid. Det har medført en eventyrlig pengebruk, og de er blitt den dominerende kraften i fransk fotball.

Sist sesong gikk det imidlertid ikke veien. I ligaen måtte PSG gi tapt for Monaco, som gjennomførte en sesong over all forventning.

Suksessen førte også til at Monacos spillere ble svært ettertraktede, og klubben sto ribbet tilbake etter sommerens overgangsvindu. Blant annet mistet de supertalentet Kylian Mbappé til nettopp PSG, som også sikret seg Neymar.

Det illustrerer det økonomiske styrkeforholdet mellom klubbene, eller rettere sagt mellom PSG og resten av fransk fotball, og denne sesongen er det blitt gjenspeilet også på banen.

Italia

Serie A Juventus: 75 poeng (29 kamper) Napoli: 73 poeng (29 kamper) Avstand: 2 poeng Gjennomsnittlig forskjell siste ti år etter 29 kamper: 6,4 poeng.

Hvis du vil følge med på en gullkamp denne våren, må du vende blikket mot Italia. Der er det fortsatt helt åpent.

Juventus har vunnet ligaen de siste seks sesongene, men i år kan rekken ta slutt. Napoli har gjennomført en svært imponerende sesong, der de i lange perioder har ligget foran Juventus på tabellen. Juventus gikk nylig forbi, men sist helg røk de på et poengtap for vesle SPAL.

Nå skal alt avgjøres over de siste ni kampene. Sist gang Napoli gikk til topps var i 1990. Da hadde de Diego Maradona på laget.

– Tror denne sesongen er et unntak

Fotballekspertene Lars Tjærnås og Petter Veland mener begge at det er vanskelig å peke på en konkret årsak til de store avstandene. Men de mener det er klart mest naturlig at det skjer i Tyskland og Frankrike.

– PSG og Bayern er altfor store for de andre. Det er to klubber som sikter mot å bli mektigst i verden, mens konkurrentene sikter mot å bli best i landet, eller etter hvert nest best i landet. Jeg ser ingen grunn til at det akkurat i de ligaene blir større spenning de neste sesongene heller, sier Tjærnås.

– I Frankrike er det økonomiske en klar forskjell mellom PSG og resten. Samtidig skal man ikke lengre enn 10 måneder tilbake for å se Monaco juble for serietittelen. Meg jeg tror nok 16/17-sesongen var unntaket, sier Veland.

I Spania peker Tjærnås på et «mett» Real Madrid-lag, som kommer fra flere år med suksess, samtidig som Barcelona fikk ny giv med ansettelsen av Ernesto Valverde som manager.

– Det kommer det ikke til å være noe problem med spenningen de neste årene. Barcelona og Real Madrid kommer til å knive i toppen. Dessuten har andre vist at det går an å blande seg inn, sier Veland.

I England handler det om et skrekkelig godt Manchester City under ledelsen til Pep Guardiola.

– Han har som Conte gjorde i fjor, spilt en type fotball motstanderne ikke helt har funnet mottrekk mot, sier Lars Tjærnås.

– Det er mange som tar til ordet at det er det beste laget i Premier League noensinne. Da kan det bli sånne avstander når man ikke har en tydelig toer som kan følge hele veien inn, sier Veland.

Han mener uansett den voldsomme differansen i de store ligaene er noe tilfeldig. Det er for tidlig å felle en dom, og det er vanskelig å peke ut en klar årsak.

– Jeg tror og håper at denne sesongen er et unntak. At dette er det mest ekstreme vi kommer til å se, sier Veland, som ikke mener man bør frykte for spenningen i de store ligaene i årene som kommer.

– Jeg ser ingen grunn til at noen alarmklokker skal ringe. I Tyskland og Frankrike, kanskje. Der har man en litt mer klar oppfatning om hvilket lag som er nummer én, sier han.