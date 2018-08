Denne mannen erstatter Eggen Rismark: Slik starter Ranheim

Hareide vil tilrettelegge for at flere lager barn

Hvert år stenger flere titalls hus dørene for godt. Erlend ville ta bildene før det ble for sent

Seieren glapp på overtid for Fløy: – Det er for svakt av oss

Saken oppdateres.

EXTRA ARENA: Etter en svak start på høstsesongen med ett poeng på to kamper, mistet Ranheim sin forsvarsgeneral på tampen av overgangsvinduet.

Nå skal Ivar Furu gå inn å erstatte tomrommet etter at Christian Eggen Rismark ble solgt til Brann tidligere denne uken.

Valla Dønnem har imponert

Furu var en av to spillere som kom fra Byåsen, som rykket ned fra andre- til tredjedivisjon i januar.

Den andre, Eirik Valla Dønnem, har imponert som sentral midtbane for Ranheim i år. Ivar Furu har ikke fått like mye spilletid som Valla Dønnem, men i kveld starter begge to. I Eliteserien for Ranheim.

Ellers får 23 år gamle Joachim Olufsen også tillit igjen fra start som høyrekant mot Sandefjord i kveld. Olufsen, som kom fra Strindheim før sesongen, startet også mot Start i 0–0-oppgjøret forrige søndag.

Kristoffer Løkberg fortsetter som høyre indreløper, selv om han er klar for Brann fra 1. januar 2019. Magnus Stamnestrø er fortsatt henvist til benken.

Én endring

Furu inn for Eggen Rismark er den eneste endringen Ranheim-trener Svein Maalen gjør foran hjemmekampen mot Sandefjord. Trønderne har ikke vunnet på tre kamper, med tap for Sarpsborg 08, Rosenborg og uavgjort mot Start.

Nå har Svein Maalen og Ranheim en alle tiders mulighet til å snu den dårlige trenden når de tar i mot Sandefjord på Extra Arena.

Slik starter Ranheim (4–3–3): Barli - Witry, Kvande, Furu, Foosnæs - Løkberg, Valla Dønnem, Reginiussen - Olufsen, Karlsen, Tønne