Denne merkelige krangelen endte med to røde kort: – Som i skolegården

Etter forrige ukes landslagspause, var klubbfotballen tilbake for fullt i England fredag.

Det spiltes riktignok ingen kamper i toppdivisjonen Premier League, men det skortet likevel ikke på dramatikken i de lavere ligaene.

I landets nest øverste divisjon Championship, stjal en dommeravgjørelse showet.

Utvist etter scoring

Brentford var vertskap for Sheffield Wednesday på Griffin Park.

Chris Basham sørget for at bortelaget tok ledelsen, før navnebror Chris Mepham utlignet for Brentford et kvarter ut i andre omgang.

Da hjemmelagets Ryan Woods skulle hente ballen ut fra Wednesday-keeper Jamal Blackmanns mål, ble det bråk.

Målvakten hadde nemlig ingen planer om å la Woods få tak i ballen, og skubbet utespilleren unna.

Opptrinnet var ikke av den voldelige sorten, og overraskelsen var derfor stor da begge spillerne fikk marsjordre av dommer Jeremy Simpson.

– Såpass må man tåle

Eirik Aase er en av dem som følger Championship tettest i Norge. Aase er blant annet mannen bak Twitter-profilen Championship Norge.

Han var ikke enig i avgjørelsen om å sende de to spillerne av banen, og blir lattermild når han blir spurt om utvisningen.

– Det kvalifiserer ikke til kort i mine øyne. og det er i alle fall ikke nok til å bli utvist. Det hadde holdt med tilsnakk, såpass må man tåle, sier han.

Aase forteller videre at episoden minnet han om noe han opplevde i skolegården som barn.

– Det var ganske stor høydeforskjell mellom keeperen og utespilleren, så det var litt morsomt. Jeg er ganske lav selv, så det minnet meg om noen episoder i skolegården, ler han.