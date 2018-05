Denne utrolige keepertabben knuste Bayerns finaledrøm

Toppet laget for å sette Northug på plass: – Viktig å vise at vi er best i Trøndelag

Saken oppdateres.

To mål av Karim Benzema hjalp Real Madrid til 2-2 hjemme mot Bayern München i en ellevill semifinalekamp i mesterligaen. Real vant 4-3 sammenlagt.

Spanjolene møter Liverpool eller Roma i finalen i Kiev 26. mai.

– Jeg er stolt. Vi viste lidenskap og offervilje. Det kostet mye å nå finalen, men vi visste at vi kunne klare det. Nå håper vi på nok en tittel, sa Real-kaptein Sergio Ramos etter kampslutt.

– Bayern slår egentlig ut seg selv i dag. De gjorde to gedigne tabber, sa fotballekspert og tidligere landslagskaptein Rune Bratseth i Viasports studio.

Drømmestart for Bayern

Real Madrid slo Bayern 2-1 i München i første oppgjør for en uke siden. I tirsdagens returoppgjør vartet begge lag opp med angrepsfotball av høy klasse. Til slutt var det Real Madrid og trener Zinédine Zidane som gikk seirende ut. Regjerende mester Real sikter mot å ta sin tredje strake mesterligatittel.

Joshua Kimmich satte inn 1-0 til tyskerne fra kort hold etter bare tre minutters spill i den spanske hovedstaden. Cristiano Ronaldo fikk en god sjanse til å utligne få minutter etter, men den portugisiske stjernen skjøt like utenfor.

Real utlignet likevel like etter. Karim Benzema stanget inn 1-1 i det 11. minutt. Franskmannen kunne takke Marcelo for et svært presist innlegg fra venstresiden.

Kjempetabbe

James Rodríguez og Robert Lewandowski fikk store muligheter til å sende Bayern opp i 2-1 før pause, men Keylor Navas i Real-buret holdt unna.

Minuttet etter pause sørget en kjempetabbe for at Real gikk opp i 2-1. Bayern-keeper Sven Ulreich feilberegnet et tilbakespill, noe Karim Benzema oppfattet kjapt. Spissen fikk en enkel jobb med å pirke inn sitt andre mål for dagen.

Bayern München-spillerne ropte på straffespark ved flere tilfeller, men uten å få gehør. Likevel fikk bortelaget nytt håp etter en drøy time. Tidligere Real-spiller James Rodríguez satte ballen i mål til 2-2 etter å ha plukket opp en retur. Bortelagets fans var i fyr og flamme på tribunen på Santiago Bernabéu.

Finale igjen

Like i forkant hadde Cristiano Ronaldo sløst vekk en gigantmulighet på nesten blank kasse. Portugiseren blåste ballen over etter nok et flott innlegg fra venstreback Marcelo.

Bayern ga ikke opp. Etter 73 minutter banket Corentin Tolisso til, men Keylor Navas vartet opp med en flott redning.

På tampen presset bortelaget voldsomt på, men Zidanes mannskap snublet over målstreken. Nå kan det spanske storlaget se fram mot nok en finale i Europas gjeveste klubbturnering.

Bayern München hadde muligheten til å sende spanjolene ut, men var for ineffektive. I tillegg kostet Ulreichs tabbe dyrt. Bayern har ikke holdt nullen på 14 bortekamper i mesterligaen, ifølge statistikktjenesten Opta.

