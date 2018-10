Derfor er det uaktuelt for Solbakken å trene Rosenborg

Åtte menn eier like mye som halvparten av jordens befolkning

Saken oppdateres.

FC København er på delt tabelltopp i Danmark og i gang med spill i europaligaen etter suksessen mot Atalanta.

–Når får vi se deg i Norge i en eller annen rolle?

–Det vet jeg ikke. Jeg har ingen umiddelbare planer om det. Det er ikke noe jeg tenker på nå, sier Solbakken til NTB i høstblåsten på FCKs treningsfelt i København.

– Du er lansert som Rosenborg-trener?

– Det kommer ikke til å skje. Jeg trener Danmarks Rosenborg på mange måter og har egentlig ikke behov for å trene et annet klubblag i Skandinavia.

– Det må i så fall kanskje bli HamKam en gang. Det er jo «Kamma» og Lillestrøm for meg, selv om det jo er to forskjellige klubber.

Solbakkens trenerkarriere: Ståle Solbakkens fasit i seiersprosent som klubbtrener i fotball: HamKam (2002-05): 45,12. FC København (2005-11): 60,71. Köln (2011-12): 28,13. Wolverhampton (2012-13): 33,33. FCK (2013-?): 57,25.

Avhengig

– Hvor er du som fotballtrener om ti år?

– Da jeg var 40 sa jeg at jeg skulle gi meg da jeg ble 50. Jeg mente at ti år i denne galskapen var nok, men det blir litt som «drugs» (narkotika) dette her.

– Jeg synes det nesten blir verre år for år. Minuset er at man vel jobber mer og mer og tar ting hardere og mer voldsomt. Det er litt dumt og burde vært annerledes.

Søndag gikk FCK på en skikkelig smell borte mot svakt plasserte Vendsyssel og tapte 1-2.

For Solbakken er det fotball 24/7. På det meste kan han se 14-15 fotballkamper i uka på TV ved siden av alt som skal gjøres på treningsfeltet og i klubblokalene til FCK.

Mulighet?

Solbakken tok over Köln i tysk Bundesliga i 2011. Det holdt et snaut år i en klubb som av eksperter betegnes som «kaos fra ende til annen».

Så fikk Solbakken muligheten i Wolverhampton (engelsk mesterskapsserie) året etter.

– Der var vi ikke helt forberedt på det som ventet oss, sier Solbakken, som måtte gi seg etter vel et halvår i England.

Han virker fortsatt sugen på en ny klubbsjanse på bra nivå utenfor Danmark en gang i framtiden.

Jobben som norsk landslagssjef får Solbakken trolig den dagen han sier seg interessert og posisjonen er ledig.

Det danske fotballforbundet (DBU) vil sannsynligvis også være på jakt etter ham en gang i framtiden.

På to perioder i FCK er det blitt ti titler og spill i europacupene så godt som hvert år for Solbakken. Etter vel 500 kamper som FCK-trener har Solbakken en seiersprosent på tett oppunder 60.

