Derfor har Nederland blitt favorittlandet til norske fotballproffer

Her er et av Bymarkas beste utsiktspunkt mot Trondheim

Saken oppdateres.

Fire spillere fra øverste nivå i Nederland ble tirsdag tatt ut i Lars Lagerbäcks landslagstropp. Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø og Bjørn Maars Johnsen samt Real Madrid-utleide Martin Ødegaard sørger for at den nederlandske æresdivisjonen er blitt hovedleverandør av spillere til det norske landslaget.

Norge har ytterligere fire spillere som tjener sine penger i nederlandsk toppdivisjon. Morten Thorsby, Dennis Tørset Johnsen, Nicolai Næss og Martin Samuelsen spiller alle for klubber i Eredivisie, som er ligaens offisielle navn.

Også i Eerste Divisie, nivå to, har Norge to representanter. Det tidligere Brann-talentet Emil Hansson er utleid fra storklubben Feyenoord til RKC Waalwijk, mens tidligere Odd- og Rosenborg-ving Rafik Zekhnini onsdag ble klar for FC Twente på lån fra italienske Fiorentina.

Landslagsuttatte Markus Henriksen, Omar Elabdellaoui og Alexander Sørloth spilte også i Nederland før de tok steget videre i karrieren.

Hva er det med ligaen her som gjør at den er blitt en så attraktiv destinasjon for spillere som ønsker å ta et steg opp fra norsk fotball?

– Godt rykte

– Det har med hele det globale bildet å gjøre. De tre største klubbene i Nederland har mye penger, men de øvrige klarer ikke å matche prisene i større land. Det fører til at de kikker mot Skandinavia, og dermed Norge, sier Hallvar Thoresen.

61-åringen fra Larvik har en lang spillerkarriere i nederlandsk fotball bak seg. Thoresen spilte flere sesonger for Twente før storklubben PSV kjøpte ham i 1981. Der var han kaptein i flere sesonger og vant to seriemesterskap.

Thoresen, som i dag er ansatt som speider i Rosenborg, sier at nederlandske klubber har gode erfaringer med å ha nordmenn i troppen.

– De har god fysikk, er skolerte taktisk, og noen er bra teknisk sett også. De beste spillerne i Norge har tradisjonelt gjort det bra i Nederland.

Bjørn Maars Johnsen scoret 19 mål for ADO Den Haag i fjor. Kun Alkmaar-spissen Alireza Jahanbakhsh (21 mål) scoret flere. Da sistnevnte ble solgt til Brighton i sommer, punget AZ ut for Johnsen.

På treningsfeltet ventet to nordmenn: Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson.

– Det er bra for norsk fotball, og det er bra for oss. Vi har tre nordmenn på laget, og vi skulle gjerne hatt Martin (Ødegaard, journ.anm.) her også, sier Johnsen.

– At vi er så mange nordmenn i Nederland nå, viser at vi har et godt rykte, sier han videre.

Utvikler seg som spillere og mennesker

Hallvar Thoresen forteller om en kultur hvor man er opptatt av å utvikle hele mennesket, ikke bare fotballspilleren.

– Jeg tror Nederland er et fornuftig sted å være for alle unge spillere, sier han.

Jonas Svensson trives i byen som ligger en halvtimes reise nord for Amsterdam. Verdalingen kom til AZ Alkmaar fra Rosenborg i januar 2017.

– Å komme hit var bra for utviklingen. Det blir en litt annen type fotball. Alle lagene her er veldig offensive, og det er fartsfylte kamper. Det er et nivå som er et steg opp fra Eliteserien, men samtidig er det et stykke opp til topp fem-ligaene, forklarer Svensson.

Bjørn Maars Johnsen har aldri spilt i norsk eliteserie. 26-åringen har hatt en omflakkende karriere, med spill i blant annet Spania, Bulgaria og Skottland.

Norskamerikaneren forteller at han har forbedret seg etter at han kom til Nederland.

– Jeg er blitt bedre på posisjonering, og ikke minst hva laget trenger fra meg. At jeg ikke tenker at jeg må gjøre alt, men skjønner min rolle. Det gjør meg også til en bedre spiller, sier Johnsen.

Fakta: Nordmenn i nederlandsk fotball Spilletid for de norske spillerne i Nederland så langt i årets sesong: Dennis Tørset Johnsen – Ajax 12 minutter som innbytter. Jonas Svensson – AZ Alkmaar Spilt samtlige minutter i de fem kampene så langt (tre serie, to EL-kvalik). Scoret ett mål. Fredrik Midtsjø – AZ Alkmaar Startet alle fem kamper så langt (tre serie, to EL-kvalik). Bjørn Maars Johnsen – AZ Alkmaar Byttet inn i de tre seriekampene så langt. Spilt 52 minutter. Scoret ett mål. Nicolai Næss – Heerenveen Ikke vært på banen så langt. Morten Thorsby – Heerenveen Startet to kamper så langt. Utvist i seriepremieren. Scoret tre mål. Martin Ødegaard – Vitesse Arnhem 15 minutter som innbytter i sin eneste kamp så langt. Martin Samuelsen – VVV-Venlo Startet tre av tre kamper så langt. Nivå 2: Emil Hansson – RKC Waalwijk Startet to av to kamper så langt. Scoret ett mål. Rafik Zekhnini – FC Twente Ble klar for sin nye klubb onsdag.

Springbrett

En stor motivasjon for mange spillere som reiser til Nederland er muligheten til å bruke gode prestasjoner i æresdivisjonen som et springbrett til en av toppligaene i Europa.

Det er nemlig en kjensgjerning at serien i Nederland har vært av bedre kvalitet tidligere. Mellom 1971 og 1973 vant Ajax den gamle serievinnercupen (dagens Champions League) tre år på rad, noe også Feyenoord maktet i 1970 og PSV Eindhoven i 1988 (med en skadet Hallvar Thoresen i troppen).

Etter at Ajax tok sin foreløpig siste Champions League-triumf i 1995, har det gått tråere. Æresdivisjonen har sunket ned til 14.-plass på UEFAs rangering.

Stjernene forsvinner tidligere enn før, færre går rett til de mektigste klubbene, og avstanden til de største, stadig rikere ligaene øker.

– Folk her er begeistret for Martin Ødegaards retur. Vi har ikke så mange artister lenger, sier Jeroen Kapteijns. Han følger nederlandsk fotball tett som journalist i De Telegraaf, landets største avis.

Kapteijns mener at spillere for 10–15 år siden kunne gå rett fra Nederland til de største klubbene.

– Nå har avstanden økt, og den fortsetter å øke, sier han.

Speider på treningene

Hallvar Thoresen mener at det uansett vil bli lagt merke til dersom man presterer i Nederland.

– Topplagene fra de store ligaene har til og med speidere på treningene i Nederland, sier den tidligere PSV-kapteinen.

Journalisten påpeker at det kan være nødvendig med et mellomsteg for spillere som vokser seg for store for den nederlandske ligaen.

– Se på spillere som Georginio Wijnaldum og Virgil van Dijk, som begge er i Liverpool. De kom fra Nederland via mellomstore klubber. Men steget rett fra Nederland til en gigantklubb er uvanlig, sier han.

Jonas Svensson legger ikke skjul på at han etter hvert skal videre.

– I det første møtet med treneren etter at jeg kom hit, sa han at jeg ikke skal være fornøyd med bare å være her. Begge parter jobber med at jeg skal bli så god at jeg kan bli solgt. Men når det blir, vet jeg ikke, sier trønderen.