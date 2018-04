Derfor har Premier League-managerne dette symbolet på jakkene

Så kom en svær traktor med fres og sprøytet grus, is og asfalt inn over plenene på Flatåsen

Du har kanskje lagt merke til det: Det lille jakkemerket (eller pin), utformet som en liten mann.

Merket prydet jakken til Newcastle-manager Rafael Benítez under seieren over Arsenal søndag. Flere andre Premier League-managere har brukt den, deriblant Jürgen Klopp (Liverpool) og Mark Hughes (Southampton).

Så hva symboliserer den?

Jakkemerket kalles «Man of Men»-pin. Det er stiftelsen Prostate Cancer UK som står bak.

– Jeg bruker «Man og Men»-pin under kamper for å støtte saken. Jeg vet at supporterne vil støtte meg i kampen om å bekjempe denne sykdommen, sa Rafael Benitez i oktober 2017.

Erfaren manager mistet bestevennen

Ifølge stiftelsen dør en britisk mann av prostatakreft hvert 45. minutt. Det tilsvarer 11.000 menn hvert år. Stiftelsens uttalte mål er å «hindre at menn dør av prostatakreft».

Jakkemerket brukes naturligvis også i lavere divisjoner. Simon Grayson, som nå er trener i League One-klubben Bradford, er én av pådriverne for bruken. Han mistet bestevennen til prostatakreft i 2014.

– Prostate Cancer UK er veldig nær hjertet mitt og jeg støtter det til ære for min venn Steve Garbett. Hans modige, 10 år lange kamp mot kreften fikk meg til å skjønne faren ved sykdommen, sa Grayson i et intervju på prostatecanceruk.org i 2017.

Allerede da hadde Grayson samlet inn en verdi tilsvarende 1 million kroner til kreftsaken.