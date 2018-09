Derfor sang den trønderske Ranheim-stjernen med på «Bergens nasjonalsang»

Fedmeeksperter reagerer på at sukkerfri brus koster like mye som vanlig brus: – Sukkeravgiften kommuniserer helt feil

Diskusjonene har gått som varmt brød i de siste. Bergensere - og tidligere Brann-spillere - har stilt seg opp i midtsirkelen og sunget med på Nystemten - bergensernes nasjonalsang.

Tidligere Brann-yndling Erik Huseklepp fikk både ros og kritikk da han stilte seg opp og sang Brann-sangen som Haugesund-spiller i fjor.

– Jeg er bergenser, har bodd her hele livet og skal fortsette å bo her. Jeg syns respekt for sangen er på sin plass. Det er ikke respektløst for egen klubb, sier Huseklepp til Adresseavisen.

– Håper det er et stikk

Diskusjoner ble det også Starts Kasper Skaanes gjorde det samme tidligere i sesongen.

Før søndagens kamp mot Brann i Bergen gjorde Ranheims spydspiss Michael Karlsen det samme. Og Karlsen har ikke engang spilt for rødtrøyene!

– Jeg håper det er et stikk til de som mener det er negativt, sier Huseklepp, som kaller stuntet for artig.

Karlsen forklarer gesten slik:

– Fin sang

– Jeg er lei av at alt skal være så alvorlig. Folk diskuterer hvem som skal få synge hva, sier Karlsen til Eurosport.

Han roser faktisk bergensernes sang, som blir sunget foran hver hjemmekamp på Brann stadion.

– Jeg syns det er en fin sang også skal vi ikke glemme at det er en trønder som har skrevet sangen, smiler Karlsen.

Ranheim-treneren oppfordret spillerne

- Det er faktisk sant! Jeg syns det var et morsomt stunt, sier Huseklepp.

Nystemten ble skrevet av Byneset-fødte Johan Nordahl Brun, som døde i 1816. Over 200 år senere diskueteres det altså hvem som skal få synge sangen. For Ranheim-trener Svein Maalen var det en selvfølge.

– Jeg oppfordret faktisk spillerne til å synge med på den. Det er jo en trønder som har skrevet den!, sier han til Eurosport.

– Om Mikke vil spille for dem eller ikke, aner jeg ikke. Kanskje det var en flørt? Uansett, fotball er artig, så hvorfor ikke? Det er ingeting å si på at han gjorde det, understreker Maalen overfor Eurosport.

Brann slo Ranheim 1–0 etter at Peter Orry Larsen scoret kampens eneste mål på dødball. Karlsen gikk av med en vond lyske etter en halvtime.