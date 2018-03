Derfor sier Åge Hareide nei til boikott av Russland-VM: – Det blir kaos

Her merker de at folk har forlatt byen

Saken oppdateres.

Flere land har tatt til orde for å holde politikere hjemme fra sommerens fotball-VM i Russland. Dit skal Danmark under ledelse av Åge Hareide.

I et intervju med den danske avisen Politiken sier Hareide at debatten bør holde seg på et politisk plan, og at det ikke bør få sportslige følger.

– Hvis man blander politikk og idrett blir det kaos, sier landslagssjefen.

Måtte bli hjemme i 1980

Hareide kunne selv ha deltatt i Sovjet-OL i 1980, men etter at sovjetiske styrker invaderte Afghanistan oppfordret USA til boikott. Norge var ett av mange land som holdt seg hjemme fra lekene.

Hareide ønsker ikke at det danske landslaget skal oppleve det samme.

– Jeg har sett at det er blitt skrevet om hvorvidt det engelske landslaget bør bruke boikott som våpen i forhold til Russland. Men hvis vi på den måten skal blande politikk og idrett, blir det et fattig, fattig VM, sier Hareide til Politiken.

– Vi må holde idretten utenfor slike politiske spørsmål. Det er ikke vår oppgave å si hva vi synes om forskjellige regimer. Det må vi la politikerne gjøre – så tar vi oss av fotballen, sier landslagssjefen.

Sender ikke politikere til VM

Etter giftangrepet mot den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og hans datter i engelske Salisbury, har en rekke land utvist russiske diplomater. Norge har utvist én.

Britiske myndigheter har gjort det klart at verken politikere eller medlemmer av kongehuset vil være med under sommerens fotball-VM i Russland. Island har sagt det samme.