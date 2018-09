Det er seks år siden sist han møtte Rosenborg i Molde. Da ble det seier.

Kvinne fra Trondheim dømt til 105 dager i fengsel for trygdebedrageri

Saken oppdateres.

Det er ikke mange som gleder seg like mye som moldenseren Magnus Eikrem (28) til søndagens kamp på Aker stadion.

Midtbanespilleren har ikke spilt mot erkerivalen siden før han dro til Heerenveen sommeren 2013.

– Det blir utrolig kjekt. Vi har to seire nå på de to siste, så nå må vi bare fortsette hjemme. Det kommer til å bli en sinnssykt artig kamp søndag. Det er lenge siden vi har slått Rosenborg, så vi må prøve å begynne slå dem igjen. Dette er det største derbyet i Norge. Vi må spille bra fotball og forsvare oss bra. Vi møter Norges beste lag. Hvis vi slår dem, betyr det alt, sier Eikrem i et intervju på moldefk.no.

Vant i Molde sist

Hans siste møte med trønderne var i mai 2013, og det endte 0-0. Det er seks år siden han spilte hjemme mot Rosenborg. 2-0-triumfen 28. oktober 2012 er faktisk Eikrems eneste seier mot RBK i eliteserien.

Rosenborg vant hjemmekampen samme året og begge matchene i 2011. Likevel ble MFK seriemester begge sesongene.

Eikrem ble også matchvinner da Molde slo Rosenborg 4-3 i cupen i 27. juni 2012.

Gleder seg

Ole Gunnar Solskjær forventer som alltid en tøff kamp mot Rosenborg.

– De har vært i god form i det siste, men vi gleder oss veldig. Det er alltid spesielt å møte Rosenborg. Vi vet at det blir tøft og mange dueller. Det kan være marginer som avgjør. Den som er tøffest i hodet kommer vinnende ut, tror jeg, sier Solskjær til moldefk.no.

Noen timer før kampstart var det solgt 9250 billetter til oppgjøret. Drøyt 800 av disse er solgt til RBK-supportere.

– Det går nok en del billetter til fram mot kampstart. Internt har vi et mål om å lande mellom 9.500 og 10.000 billetter, og det vil jeg tro at vi når. Ut fra kamptidspunkt og værforhold må vi være rimelig fornøyd med det, sier billettsjef Lars Outzen til Rbnett.

PS: Kveldens hjemmekamp mot Rosenborg får uansett det laveste publikumsoppmøtet siden 2010, da det var 9.080 tilskuere på serieåpninga 14. mars.

Her er tallene for de sju siste sesongene:

2017: 10.720.

10.720. 2016: 11.348.

11.348. 2015: 11.113.

11.113. 2014: 11.424.

11.424. 2013: 10.691.

10.691. 2012: 11.112.

11.112. 2011: 11.210

Av disse sju kampene var 2011 den eneste som ble spilt søndag klokka 20, for øvrig i mai måned. Tre ble spilt på lørdag, to ble spilt søndag klokka 18 og én gikk søndag klokka 19.