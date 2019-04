Det som skjer på banen nå, er krise. Å hjelpe rivalen til gull er marerittet.

Boligene er så like at Arne ved uhell har gått inn hos naboen flere ganger

Solskjærs elever får gjennomgå etter ydmykelsen: «Spilte som om det var kvikksand under gressmatten»

Allerede da Sondre (21) fra Trondheim var 3 år, ville han at sokkene skulle matche t-skjorta

Klagde over smerter i ryggen etter utforkjøring med motorsykkel

– Det er et angrep på frivilligheten og et angrep mot oss alle

Her er listen der de kvinnelige fotballspillerne knuser de mannlige

Her er de 25 beste damespillerne i Hordaland

Begynte med fotball som 11-åring – nå storspiller hun for Klepp

– Det er et angrep på frivilligheten og et angrep mot oss alle

Saken oppdateres.

LIVERPOOL/MANCHESTER: En ung gutt med rød fotballtrøye titter ned i mobiltelefonen i det slitte togsetet.

Han har sett sine fotballidoler bli tatt med buksene på knærne av Everton.

Den 45 minutter lange togturen fra Liverpool Lime Street til Manchester er alltid kronglete og føles lengre enn den er.

Men denne søndagskvelden føles den likevel ekstra lang.

Det smerter å tape fotballkamper. Men å tape fem bortekamper på rad, er knapt til å holde ut for dem som følger den tidligere vinnermaskinen Manchester United i tykt og tynt.

Sommeren kom tidlig til Nord-England i 2019. I den glohete togvognen tørker unggutten svetten av pannen.

Blikket er limt fast til telefonen.

Der spiller han av supportersanger han selv filmet da de hadde det som verst på Goodison Parks bortetribune.

«You are my Solskjaer ...», runger gjennom vognen.

Slik holder han på hele togturen.

Til slutt presser han frem et lite smil.

Under stadig større press

Ole Gunnar Solskjær er en manager under stadig større press nå. Manchester United er en hardt prøvet klubb.

Men dem som har det verst er klubbens mange trofaste supportere, alle dem som reiser land og strand rundt og betaler dyrt for å se på elendigheten.

Om to dager blir de satt på en lojalitetsprøve når byrival Manchester City kommer til Old Trafford.

Manager Solskjær og hans menn må vinne den kampen, og de tre neste, for å ha mulighet til å spille Champions League neste sesong.

Det er der United vil og skal være. Det er i den turneringen de må være for å kalle seg en europeisk stormakt. Det er der de må være for å holde på sine beste spillere og sikre seg kvalitetsspillere også i fremtiden.

Nå ser ikke Manchester United ut til å være et lag som kan stelle i stand trøbbel for City. Solskjær har en massiv jobb foran seg for å vekke en spillergruppe som søndag var dårligere i absolutt alt, som virket uinteresserte i kampen, som totalt løp åtte kilometer mindre enn motstanderen på Goodison.

Kan hjelpe rivalen til gull

Men byderbyer lever sitt eget liv og det vil ikke være en kjempestor sensasjon om United tar poeng, kanskje vinner.

I så fall vil de sende en gullkantet pasning til naboen litt lenger vest, Liverpool. Klubben som har 18 seriegull mot Manchester Uniteds 20. Klubben som ikke har vunnet et seriegull på 29 år, men som med hjelp av Manchester United kan få kontroll på tabelltoppen tre runder før sesongpunktum settes.

Den vil være et mareritt for de fleste supportere av Manchester United. Det ligger så mye intens rivalisering mellom de to klubbene gjennom mange tiår.

Jeg kjenner selv United-supportere som i fullt alvor mener de heller vil ende på femteplass, og miste Champions League, enn at Liverpool vinner seriegull nummer 19.

Det som skjer på banen nå er krise. Men å hjelpe rivalen til gull vil være et mareritt.

LES OGSÅ: Liverpool slo Cardiff og tok tilbake tabelltoppen

Solskjær slipper billig unna

Solskjær tenker nok ikke sånn.

Han vil vinne kamper, han vil til Champions League, han vil vise at han er en god leder i motgang.

Men nordmøringen har en formidabel jobb foran seg, både kortsiktig og langsiktig.

Fem bortetap på rad har ikke skjedd for Manchester United siden 1981.

Seks av de åtte siste kampene er tapt.

Likevel slipper han foreløpig billig unna. Solskjær har støtte fra de fleste fotballekspertene.

Lokalavisen Manchester Evening News mener på kommentarplass at manageren ikke er problemet.

De skylder på spillere uten holdninger og karakter, at det er en klubb uten struktur og et styre uten sportslig kompetanse.

Klubben har fortsatt ikke en fotballdirektør. Det er pengemannen Ed Woodward som tar de viktigste sportslige avgjørelsene.

Vil få tid på seg

Der Liverpool og Tottenham tålmodig gjennom flere år har bygd opp sine sportslige apparater, har Manchester United stått på stedet hvil siden Sir Alex Ferguson ga seg for seks år siden.

United har vært «flinke» til å hente dyre spillere. De har brukt mellom 7 og 8 milliarder på spillerkjøp i tiden etter Ferguson, men det har ikke vært noen plan bak handlingen.

Solskjær får tid på seg. Han får nok bruke både sommerens og vinterens overgangsvindu.

United trenger ikke flere vonde treneravskjeder. Det argumentet holder nå og en stund til.

Men fotball er også ferskvare. Solskjær må vise det han aldri viste før den faste ansettelsen, at han er en god leder også i motgang.

Det er alvor nå. Det er en solid jobb som skal gjøres når han i sommer skal bygge nytt.

Manchester United har ikke råd til å se konkurrentene forsvinne.

City har allerede tatt over hegemoniet i byen.

Hvis ikke Solskjær og klubbledelsen får skuta på rett kjøl igjen, vil det uansett være et tidsspørsmål før Liverpool tar dem igjen.

Supporterne kommer nok fortsatt til å synge «Ole’s at the wheel».

Men i engelsk fotball er det andre som har tatt over styringen.