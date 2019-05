Det var lenge en åpen kamp, men til slutt tok Ranheim seieren

Hudkreftdagen: Unge føler et press for å være brun

Saken oppdateres.

Nardo – Ranheim 0 – 3

NISSEKOLLEN: Gjestene satte tidlig preg på kampen. De hadde høyt tempo med ball, og Nardo-spillerne ble løpende etter. Og det ga også uttelling. Torbjørn Heggem steg opp i været og knallet ballen inn i nettmaskene med hodet.

Andreomgangen ble derimot tøffere for eliteserielaget, og Nardo var nær ved å utligne. Likevel var det gjestene som mot slutten fikk punktert oppgjøret med to kjappe mål.

Vertene rett i angrep

Men selv om bortelaget hadde flest åpenbare målsjanser i førsteomgang, var det hjemmelaget som sjokkerte gjestene tidlig i kampen. Erik Tønne laget et frispark på egen halvdel, og legget traff perfekt på hodet til Vebjørn Vinje. Ranheims sisteskanse Magnus Lenes fikk slått ballen bort fra eget mål, men ikke lenger enn at den havnet rett i føttene på en Nardo-spiller. Hjemmelagets andre forsøk ble for svakt, og keeperen fikk ganske enkelt kontroll.

Så gikk Ranheim rett i angrep. Nardo-forsvaret var ikke påkobla da gjestene fikk et kast høyt oppe i banen. Sondre Sørløkk ble sendt gjennom inne i 16-meteren, men skuddet ble slått ut i trygt område av hjemmelagets sisteskanse Henrik Mathias Bakke.

Og det var bare en forsmak for hva som ventet hjemmelaget.

Ruvet i lufta

Ranheim var gode i kombinasjonsspillet og hadde høyt tempo på ballen offensivt. Øyvind Storflor mottok ballen på høyre kant, og spilte den lekkert videre til Adria Mateo Lopez. Spanjolen avanserte inn i motstandernes boks, og med ett touch dro han seg ned mot dørlinja. Innlegget traff panna til Ivar Sollie Rønning, men keeper Bakke var lynkjapt nede og fanget ballen.

Så smalt det i nettmaskene. Ranheim fikk frispark på rundt 35 meter. Erik Tønne slo den inn mot bakre stolpe, men Nardo fikk klarert. Gjestene ble stående høyt, og vant igjen ballen like utenfor 16-meteren. Adria Mateo Lopez spilte kula videre til Erlend Sørhøy, som avanserte nedover venstresiden. Innlegget ble perfekt lagt på bakre stolpe, og der ventet unggutten Torbjørn Heggem. Midtstopperen ruvet i lufta og knallet ballen inn bak Henrik Bakke. Ranheim i ledelsen, og det fortjent.

Nardo nær scoring

Etter pausen var det derimot et litt mer forsiktig bortelag som kom ut fra garderoben. De slet med å få spillet til å stemme og ble tvunget til å oftere slå høyt og langt. Samtidig prøvde hjemmelaget seg flere ganger i bakrom, og det resulterte i omgangens første store målsjanse.

Erik Tønne tapte en hodeduell, og Nardo fikk etablert seg høyt oppe på egen høyre side. Andreas Søftedal, som etter pausen kom inn for Andreas Fossli, avanserte ned høyresiden og slo ballen inn foran mål. Der ventet Ole Christian Sæter som fikk sendt ballen hardt mot mål. Men Magnus Lenes reagerte kjapt og fikk slått ballen ut til corner. Med nesten halvspilt andreomgang hadde hjemmelaget vist best takter offensivt etter pause.

To mål på rappen

Men likevel var det gjestene som skulle få kampens andre mål og dermed punktere oppgjøret.

Med få minutter igjen på klokka fikk Ranheim lempet ballen inn foran mål. Til slutt fikk gjestenes spiss for kvelden, Ivar Sollie Rønning, satt panna til. Ballen gikk i nettmaskene, og Rønning hadde dermed scoret i sin andre kamp på rad.

Og så raknet det litt for hjemmelaget. Glenn Walker hadde akkurat kommet inn for Rønning, og med sin første touch på ball fikk han satt ballen rett i det åpne målet.

Dermed tar Ranheim med seg avansement til tredje runde i cupen.