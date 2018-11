Dette avgjør dersom Norge og Bulgaria ender likt

Gatemote i Trondheim: - Folk bruker merkeklær som skal se dyre ut, men mine klær koster like mye selv om jeg ser ut som en fattig skater

Saken oppdateres.

Norge og Bulgaria kan ende likt på UEFAs ni første kriterier for å rangere lagene i nasjonsligaen, men det blir ingen loddtrekning om gruppeseier.

I turneringsreglementet er det hele 12 kriterier som i tur og orden benyttes for å skille lagene. Etter mandagens kamper kan gruppevinneren være foran på det første (totalt antall poeng), men kanskje ikke før på det 10. kriteriet (antall borteseirer).

Uansett utfall i de to kampene kommer man ikke ned til nummer 11 (færrest antall disiplinærpoeng for gule og røde kort) eller 12 (plassering på UEFAs landslagsranking).

Norge og Bulgaria har begge 10 poeng etter de fem første kampene, hver med tre seirer, én uavgjort og ett tap. Kriteriene 2 til 5 handler om innbyrdes oppgjør mellom de poenglike lagene, men der er de to lagene helt likt etter at begge vant 1-0 på hjemmebane.

Kriteriene 6 til 8 handler om målforskjell og scorede mål i alle gruppekamper, og før mandagens kamper har Norge 5-2 (tre plussmål), Bulgaria 6-4 (to plussmål). Det innebærer at Norge blir gruppevinner om lagets resultat borte mot Kypros er minst like godt som Bulgarias resultat hjemme mot Slovenia, men de kan også ende helt likt.

Slik er UEFAs kriterier:

1. Totalt antall poeng 2. Flest poeng i kamper mellom poenglike lag. 3. Best målforskjell i kamper mellom poenglike lag. 4. Flest scorede mål i kamper mellom poenglike lag. 5. Flest scorede bortemål i kamper mellom poenglike lag. 6. Best målforskjell i alle kamper. 7. Flest scorede mål i alle kamper. 8. Flest scorede bortemål i alle kamper. 9. Flest seirer i alle kamper. 10. Flest borteseirer i alle kamper. 11. Færrest disiplinærpoeng for gule og røde kort i alle kamper (rødt kort = 3 poeng, gult kort = 1 poeng, rødt for to gule = 3 poeng). 12. Plassering på UEFAs rangering basert på landslagskoeffisient.

Nesten dødt løp

Om begge vinner eller begge taper, vil seiersmargin og antall scorede mål spille inn. Vinner Norge for eksempel 3-2 og Bulgaria 2-0, vil begge lag ende med 8-4 i total målscore. Da er de likt på kriteriene 6 (total målforskjell) og 7 (totalt antall scorede mål), men da vil Norge bli gruppevinner takket være nummer 8 (flest scorede mål på bortebane): 4 mot 3.

Om Norge taper 1-3 og Bulgaria 0-1, vil begge lag ende på 6-5 i målscore, men da blir utfallet motsatt: Bulgaria vinner på flest bortemål (3 mot 2). Taper Norge 2-4 og Bulgaria 1-2, ender lagene likt på kriteriene til og med 9 (totalt antall seirer), men Bulgaria blir gruppevinner takket være nummer 10 (flest seirer på bortebane), den mot Slovenia i september.

Det er bare dersom begge vinner eller begge taper, og Bulgaria henter inn ett mål på Norge, at man må lete nedenfor kriterium 6 for å finne punktet som avgjør gruppen. I det tilfellet må Norge score flere mål enn Bulgaria for ikke å tape gruppeseieren på totalt antall scorede mål.

(NTB)