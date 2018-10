Dette er «Brasenborg»

Fem kamper uten seier før seriefinalen: Innrømmer at det går ut over selvtilliten

Saken oppdateres.

Brann og Rosenborg er omtrent like gode. Nå skal det avgjøres hvem av dem som er best.

Vi har bedt Brann-kommentator Anders Pamer og Rosenborg-kommentator Birger Løfaldli plukke ut – fra begge tropper – det de mener er den beste elleveren til søndagens kamp.

Skadede (Issam Jebali, RBK og Ludcinio Marengo, Brann) og suspenderte (Fredrik Haugen, Brann) spillere er utelatt.

Her er Anders Pamers forslag (4–3–3):

Keeper: Samuel Sahin-Radlinger, Brann

Dette er et lag som skal spille – ikke sparke. André Hansen er en flink målvakt, men han når jo ikke Radlinger til buksebretten når det kommer til å spille fotball. Branns østerriker er et soleklart valg bakerst, eneste skepsisen er at han har vært skadet i en liten periode.

Forsvar:

Høyreback: Taijo Teniste, Brann

Et selvsagt valg. Estlenderen har vært seriens beste høyreback i år. Strålende samspill med Gilbert Koomson i det offensive, totalt patent bakover takket være sin store fart, timing og plasseringsevne. Flere enn 50 landskamper for Estland, dette er en mann med stor rutine og et klart førstevalg på backen.

Høyre midtstopper: Vito Wormgoor, Brann

Kapteinen er den kanskje aller fremste forsvareren i norsk fotball, og det har han vært lenge. Har en viss svakhet i farten, men kompenserer med å plassere seg riktig og å være smart. Glimrende duellstyrke, stor trussel på offensiv dødball og selvsagt også lederegenskaper av høy klasse.

Venstre midtstopper: Bismar Acosta, Brann

Her kan det jo åpnes for debatt. Tore Reginiussen er for eksempel en brukbar utfordrer. Men Acosta utfyller Wormgoor på perfekt vis, og det er ikke for ingenting at stopperparet av mange eksperter utropes til det klart fremste i norsk fotball. Da blir det direkte useriøst å splitte dem.

Venstreback: Ruben Kristiansen, Brann

Nylig tilbake fra skade, men Brann har merket hans fravær. Strålende offensivt når han får anledning til å raide nedover venstresiden, også uhyre patent defensivt. Synd de mister denne spilleren, men alderen tilsier at han er på topp akkurat nå. Birger Meling er nær å kapre denne plassen, men hvorfor splitte seriens beste forsvar.

Midtbane:

Høyre indreløper: Peter Orry Larsen, Brann

Fredrik Haugen ville vært det naturlige valget her, men han er suspendert. I hans fravær er det naturlig å skjele til hvilke av spillerne på de to lagene som leverer mål og målpoeng. I motsetning til Lars Arne Nilsen, synes jeg det er vesentlig. Larsen og Rosenborgs Anders Konradsen står her likt, med fem mål hver. Men Larsen er heltent og uthvilt – Konradsen har slitt med omgangssyke.

Sentral midtbane: Ruben Yttergård Jenssen, Brann

Mike Jensen er ikke den han var. Det er Jenssen, som har vært en åpenbaring siden han kom til Brann. Svakheter i sitt defensive spill, men til å holde taktstokken i et slikt spillende 4–3–3-lag, har han egentlig ingen konkurranse slik skadesituasjonen er i dagens Rosenborg-lag.

Venstre indreløper: Kristoffer Barmen, Brann

Rosenborgs midtbane er sterk, men det er også Branns. Barmen er selvskreven i denne rollen, med den formen han viste mot Stabæk sist. Rosenborg er jo så definitivt ikke i form, mens Barmens hodespill og evne til å komme til avslutninger inne i boksen gjør at denne posisjonen eies av ham.

Angrep:

Høyrekant: Gilbert Koomson, Brann

Selv om man skal slå sammen to lag til ett, er det noen relasjoner man ikke bør tukle med. Den mellom Teniste og Koomson er én av dem. Branns assistkonge er en glimrende kontringsspiller. Har ikke hatt en fullstendig overbevisende sesong hittil, men å komme trekkende med en Rosenborg-kant her blir risikabelt.

Spiss: Daouda Bamba, Brann

I min bok skal spisser score mål. Da står man med to alternativer når man kan velge fra Branns og Rosenborgs tropp: Daouda Bamba og Steffen Lie Skålevik har begge ni scoringer hver. Verken Alexander Søderlund eller Nicklas Bendtner er på et slikt nivå i år. Bamba får tilslaget. Han scoret sist, har stor fart og har fremvist effektivitet i Branns trøye.

Venstrekant: Gilli Rólantsson, Brann

Issam Jebali er strekkskadet. Samuel Adegbenro er ikke tilbake for fullt etter skade. Resten av Rosenborg-kantene er også halvskadet eller preget av sykdom. Fristet til å velge Deyver Vega her, men det er vondt å vite hvor han egentlig står etter et så langt fravær. Rólantsson sikrer balanse i et slikt mannskap, og han har et voldsomt tilslag.

Trener: Lars Arne Nilsen, Brann

Hadde Kåre Ingebrigtsen vært tilgjengelig, kunne vi åpnet for debatt. Han er en vinner. Av de to trenerne er det derimot rått parti.