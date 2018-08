Dette er Rosenborgs siste hinder før Europa-spill

Disse lagene kan bli siste hinder for Molde, Rosenborg og Sarpsborg

Saken oppdateres.

Torsdag spiller Rosenborg første kamp i tredje kvalifiseringsrunde til Europaligaen mot irske Cork.

Dersom RBK vinner sammenlagt etter hjemmekampen uken etterpå, får de sjansen til å spille seg inn i gruppespillet gjennom å vinne playoff-runden.

Møter østerriksk eller makedonsk lag

Mandag ble playoff-runden i både Mesterligaen og Europaligaen trukket. Da fikk Rosenborg svar på hvilke to lag de kan møte dersom de tar seg videre mot Cork til neste uke.

Og trekningen gjør at de mest positive RBK-supporterne allerede nå kan sjekke flybilletter til Østerrike og Makedonia. Det siste hinderet før et nytt Europa-eventyr for Rosenborg er taperen i kampen mellom Salzburg og Shkëndija.

Det er to helt nye bekjentskaper for de europavante trønderne. Rosenborg starter på hjemmebane 23. august, og spiller borte torsdag 30. august.

Shkëndija vant den makedonske ligaen i fjor med hele 35 poeng foran Vardar Skopje. Rosenborg møtte Vardar i gruppespillet i Europaligaen i fjor, og vant én kamp og spilte uavgjort på bortebane.

Slet seg videre mot walisisk motstand

Makedonerne har slått ut walisiske The New Saints (5-4 sammenlagt) og Sheriff Tiraspol fra Moldova (1-0 sammenlagt) i de to første rundene av årets mesterligakvalifisering.

Laget spiller på Ecolog arena i Tetovo i Makedonia, som har en kapasitet på 15000 tilskuere. Så langt har derimot europakampene blitt spilt i Skopje, så kampen vil trolig bli spilt på Philip II Arena, som tar 33 460 tilskuere.

Laget har vunnet ligaen to ganger, første gang i 2010/2011 og andre gang forrige sesong. De har aldri spilt i gruppespillet i Europaligaen eller Mesterligaen.

Salzburg vant den østerrikske ligaen i fjor med 13 poeng foran Sturm Graz, og har Fredrik Gulbrandsen på laget. Moldes Erling Braut Håland er for øyeblikket i forhandlinger om en overgang til klubben.

Salzburg spiller på Red Bull Arena, som har en kapasitet på 31 000 tilskuere.

Laget har vunnet den østerriske Bundesligaen tolv ganger, og cupen fem ganger. I 1994 tapte de finalen i Uefa-cupen. Salzburg kom rett inn i tredje kvalifiseringsrunde av Mesterligaen, og var i semifinale i Europaligaen i fjor, der de røk ut etter ekstraomganger mot Marseille.

Går mesterveien

Rosenborg er en del av mesterveien i Europaligaen, og hadde derfor fjorten ulike lag de kunne møte fra syv kamper. Tre av lagene i trekningsgruppen til trønderne var seedet, og fem lag useedet. Det betyr at lagene i den ene playoffkampen står av bare seedede lag.

Rosenborg kunne fått sterke lag som APOEL Nikosia, Legia Warszawa og Dinamo Zagreb.

Dersom Sarpsborg går videre etter kampen mot NK Rijeka, venter vinneren av oppgjøret mellom Pyunik og Maccabi Tel-Aviv.