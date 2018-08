Dette er Rosenborgs vei videre i Europa

Saken oppdateres.

ROSENBORG - CELTIC 0–0, 1–3 sammenlagt

Rosenborg prøvde det de kunne mot Celtic onsdag kveld, men det holdt ikke til avansementet. Selv om laget fra Trondheim var best, maktet de ikke å score på et Celtic-lag som konsentrerte seg mest om å forsvare seg.

Med 0–0 på Lerkendal er Champions League-drømmen knust for RBK. Men en fattig trøst får være at de fremdeles kan nå et gruppespill i Europa League.

Slik blir Rosenborgs vei videre i Europa:

Irsk motstand - igjen

Etter at Celtic ble for sterke over to kamper, er RBK nå ute av årets Mesterliga-turnering.

Nytt for denne sesongen er imidlertid at alle lagene som blir slått ut fra kvalifiseringen til Mesterligaen får en ny sjanse i Europa League.

RBK går inn i tredje kvalifiseringsrunde i den nest gjeveste europacupen, og skal spille i en egen del av kvalifiseringen, forbeholdt nasjonale seriemestere som er slått ut av Mesterliga-kvaliken.

Der venter den irske seriemesteren Cork City. Laget fra den irske sørkysten vant ligaen i 2017 foran Dundalk, som Rosenborg slo ut i mesterligakvalifiseringen i fjor.

Cork City trenes av klubblegenden John Caulfield, og den mest kjente spilleren er tidligere Crystal Palace-forsvarer Damien Delaney.

Rosenborg reiser til Irland den 9. august, mens returoppgjøret spilles på Lerkendal torsdag 16. august.

Med seier over Cork, går RBK videre til fjerde runde i Europaliga-kvaliken, den såkalte playoff-runden.

Med tap mot det irske laget, er Rosenborg ute av Europa for denne sesongen.

Siden playoff-runden trekkes før tredje kvalifiseringsrunde er spilt, er det foreløpig vanskelig å spå hvem RBK møter dersom de slår ut Cork.

Dersom Rosenborg kommer til playoff i Europaligaen etter å ha slått Cork, er de useedet i seriemesterpuljen i fjerde runde. Da kan de møte seriemesterne som blir slått ut i 3. kvalifiseringsrunde til Champions League. Det kan bety et nytt møte med Celtic, BATE Borisov eller Malmö.

Playoffrunden i både Mesterligaen og Europaligaen trekkes 6. august

Kampene spilles 21. - 23. august, med returoppgjør 28. - 30. august

Gruppespillet i årets Mesterliga starter 18. - 19. september, Europaligaen 20. september.

