Dette er årets lag i Premier League

Nok en blytung kveld for Solskjær. United tapte storkampen mot City

Tor fikk beskjed om at hytta var slukt av flammene. Så ringte det på nytt

«Det ble en avslørende kveld for Ole Gunnar Solskjær»

Tvedt har ingen plan for livet etter tiden som idrettspresident

Her står køen i 100-sona på splitter nye E6 i Trøndelag

På tide å vurdere praksis for fritak fra politikken

Hun sier til meg at hun heller vil dø enn å sendes til dette fremmede landet

Nå får disse artistene plass i Hall of Fame

Maria (19) har søkt seg til landets mest populære studier. Her er hele listen

«Det ble en avslørende kveld for Ole Gunnar Solskjær»

United-legende i harnisk: – Spillerne vil kaste Solskjær under bussen

Leo (12) scoret hattrick for Vindbjart: – Føles fantastisk

Prins William besøker New Zealand

Saken oppdateres.

Pogba er den eneste spilleren fra et annet lag enn Manchester City og Liverpool.

Det betyr, til manges frustrasjon, at formspillere som Hazard og Tottenhams Son Heung-min er vraket. Pogba får plassen etter en sesong der han så langt har scoret 13 mål og har vært sentral for et United-lag som har hatt en svært varierende sesong.

Aldri tidligere har så få lag som tre vært representert på årets lag fra spillerforingen. Og for første gang siden 1988 er ikke en eneste spiller fra et London-lag inne på listen.

Fjorårets store spiller i England, Liverpool-vingen Mohamed Salah, er heller ikke med på årets lag.

Det er imidlertid fire andre Liverpool-spillere og seks Manchester City-spillere. Laget ser slik ut (4-3-3):

Ederson (Manchester City) – Trent Alexander Arnold (Liverpool), Virgil van Dijk (Liverpool), Aymeric Laporte (Manchester City), Andy Robertson (Liverpool) – Paul Pogba (Manchester United), Fernandinho (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City) – Raheem Sterling (Manchester City), Sergio Agüero (Manchester City), Sadio Mané (Liverpool).

(©NTB)