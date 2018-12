Dette er de største problemene som møter Solskjær i Manchester United

Per Otto ventet på gjester til sin egen 60-årsdag, da sønnen (15) fikk et kraftig anfall

MANCHESTER: En bom og en sikkerhetsvakt skiller fotografene og journalistene fra veien som leder inn mot Manchester Uniteds treningsanlegg.

Første gang Ole Gunnar Solskjær passerte her, høsten 1996, var han 23 år og nettopp blitt hentet fra Molde.

Da manager Alex Ferguson så ham på treningsfeltet, trodde han at det var en «skolegutt på 14–15 år» og sa at han skulle spille på reservelaget. Likevel var det begynnelsen på et eventyr.

Torsdag ankom Solskjær treningsanlegget på Carrington under helt andre omstendigheter.

Ole Gunnar Solskjær Født: 26. februar 1973 Yrke: Manager Manchester United. Karriere som spiller: Clausenengen, Molde og Manchester United. Vant Premier League 6 ganger, FA-cupen 2 ganger og Champions League 1 gang. Karriere som trener: Manchester Uniteds reservelag, Molde og Cardiff. Ledet Molde til to seriegull og ett cupgull i sin første periode i klubben. Rykket ned med Cardiff. Kom tilbake til Molde og ledet klubben til seriesølv de to siste sesongen. Landslaget: 67 kamper og 23 mål for Norge.

Overrakte sjokoladegave

Rett før klokken åtte om morgenen startet han sitt nye liv som Manchester United-manager. I blitzregnet kom Solskjær til syne i baksetet i en svart Mercedes.

Innenfor hilste han på de ansatte, blant dem resepsjonisten Cath som har jobbet i klubben i 50 år. Hun fikk overrakt norsk melkesjokolade.

Et par timer senere begynte spillerne å ankomme, mange av dem i svært luksuriøse biler, og Solskjær ledet sin første trening som Manchester United-manager.

Kristiansunderen kommer til en klubb som er i en ganske annen situasjon enn den han var vant med som spiller, da han var en del av Fergusons vinnermaskineri.

Vi har sett nærmere på de største problemene han nå må håndtere:

1. Paul Pogba

Da Frankrike gikk helt til topps i sommerens fotball-VM, var Paul Pogba en ledestjerne. Det syntes både på banen og gjennom garderobeklipp fra dokumentarteamet som fulgte laget.

Så hvorfor fremstår han ikke slik for Manchester United? Utover høsten er det blitt tydelig at forholdet mellom ham og tidligere manager José Mourinho ble stadig kjøligere.

Pogba ble fratatt kapteinsbindet, fikk ikke lenger lov til å stoppe opp i intervjusonen etter kamper og ble skjøvet ut i kulden. Da Manchester United trengte scoring mot Liverpool sist helg, satt spilleren som regnes som en kreativ kraft fortsatt boltet fast til benken.

Trolig er hverken Pogba eller Mourinho uten skyld i hvordan det endte, men alt tyder på at Solskjær vil komme inn med en helt annen tilnærming til stjernespilleren.

Som reservelagstrener hadde Solskjær en ung Pogba i stallen, og de skal ha hatt et godt forhold.

I august uttalte Solskjær til Sky Sports at han ville ha bygget laget rundt Pogba.

2. De andre stjernene

Det er ikke bare Pogba som til tider har fremstått som en skygge av seg selv.

Eksempelvis har Alexis Sánchez fått svært lite til å stemme siden overgangen fra Arsenal for snart ett år siden. I tillegg har stjernespiss Romelu Lukaku hatt en tung høst.

Mourinho har hatt feider med flere av sine største stjerner. Ifølge The Guardian håper United-ledelsen at Solskjær kan bidra til at klubben holder på flere av stjernene.

Avisen peker på Pogba, David de Gea og Anthony Martial. De to sistnevnte skal ha vært skeptiske til å forlenge kontraktene. Klubben måtte utløse en klausul for å forlenge dem til sommeren 2020, men håpet skal være at de under Solskjær ønsker å forplikte seg for en lengre periode.

– At spillere som Pogba, Sánchez og Lukaku, spillere som er signert for mye penger, ikke visste om de hadde en fremtid på førstelaget, var et stort problem, sier Paul Hirst, fotballjournalist med ansvar for Manchester i The Times.

3. Spillernes selvtillit

De som har fulgt Manchester United tett gjennom høsten, beskriver en spillergruppe som er tappet for selvtillit.

Mourinhos konfronterende lederstil, ofte i offentligheten, pekes på som en sentral årsak.

Det er derfor det her i Manchester blir sagt at en viktig grunn til Solskjær-ansettelsen var «å bringe smilene tilbake».

– Moralen i garderoben har vært lav, fordi flere av spillerne har fått tidvis brutal kritikk de siste årene, sier Paul Hirst til Aftenposten.

– Hele laget trenger et mentalt løft. Potensialet i laget er mye større enn det som er blitt vist i høst. Det blir Solskjærs jobb å hente frem dette, mener Sky Sports-reporter Ben Ransom.

Solskjær har imidlertid også evnen til å si klart fra når det trengs. Erling Moe, mannen som skal lede Molde i Solskjærs fravær, er blant dem som har påpekt dette.

4. Klubbens struktur

I kjølvannet av Mourinhos exit har også klubbens administrerende direktør, Ed Woodward, fått mye kritikk.

Det er han som har hatt hovedansvaret for spillerkjøpene og tre mislykkede manageransettelser.

Siden i sommer er det imidlertid blitt snakket stadig oftere om at klubben jakter en sportsdirektør som han ta hovedansvaret for spillerkjøp og den langsiktige sportslige strategien.

Solskjær kommer altså inn som manager i en slags overgangsperiode. Ifølge tabloidavisen Daily Mirror vil han få 50 millioner pund å handle for i januar, mens andre kilder tviler på at Solskjær vil få hente sine egne spillere.

5. Men: Perfekt timing

Solskjær møter en klubb som er full av problemer. Samtidig mener mange at han ikke kunne kommet på et bedre tidspunkt. Forventningene har sjelden vært lavere enn nå.

– Hvis du sammenligner med David Moyes, som kom rett etter Ferguson, kunne ikke forskjellen vært større. Nesten uansett hva han gjør, vil det bli sett på som en suksess, mener Paul Hirst.

Og hva skjer hvis Solskjær leverer langt over forventning, for eksempel om han sikrer topp fire-plass og kommer langt i cupene? Klubbkjennere utelukker ikke at vikariatet kan bli permanent.

– Jeg tror det er en mulighet, fastslår Ben Ramson.

22 år etter at han passerte portene inn til Manchester Uniteds treningsanlegg for første gang, var Solskjær tilbake.

Tiden fremover vil vise om dette var starten på et nytt eventyr.