Dette er krisetallene til RBKs stjernespisser

– Det er jo ikke ønskelig at vi har scoret så få mål, men det finnes mange faktorer som spiller inn. Det er ikke alltid like enkelt å score når det ikke fungerer for laget og for en selv, både på banen og utenfor, sier Alexander Søderlund til Adresseavisen om den begredelige målstatistikken til han og spisskollega Nicklas Bendtner.