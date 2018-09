Dette forventer Celtic-sjefen av RBK

Saken oppdateres.

Rosenborg og Celtic møtes i europaligasammenheng for tredje gang på få måneder. I sommerens mesterligakvalifisering ble det skotske mesterlaget for sterke over to kamper, men røk senere selv ut og havnet i europaligaen.

Dermed venter nye møter med Rosenborg i tiden som kommer. Det faktum at klubbene kjenner hverandre godt fra de to foregående kampene, tror Celtic-manager Rodgers begge lag kan dra nytte av.

– Det går begge veier. Forskjellen er at vi er i bedre form enn sist vi møtte dem. Da var det i starten av sesongen vår. Jeg tror vi er skarpere, men samtidig blir det en vrien kamp for oss, sier Rodgers til egen klubbs nettsider.

Kompakt RBK

Han ser for seg et kampbilde som kommer til å ligne mye på det Celtic er vant til fra den skotske ligaen. Også der plasserer motstanderne som oftest mange mann bak ballen for å demme opp for de regjerende mesterne.

– Da vi spilte mot RBK sist, opptrådte de på samme måte. De lå dypt, sier Rodgers og viser til at skottene hadde ballen mye, men slet med å finne åpninger.

Den tidligere Liverpool-sjefen har forståelse for at motstanderne kommer til Celtic Park med en viss respekt for hans eget mannskap. Det tror han også RBK vil ha.

– Vi forventer at de kommer til å være kompakte, vanskelige å bryte gjennom og da er det opp til oss. Jeg mener dette er den delen av spillet vårt som vi i første rekke må bli mye bedre på. Vi må skape flere sjanser og forlange mer av oss selv på den siste tredelen av banen. Det handler ikke bare om angrepsspillerne, men hele laget, sier han.

Treg start

Celtic, med landslagsprofilen Kristoffer Ajer som en av de mest sentrale brikkene, har innledet den skotske ligaen uvanlig rufsete. Tre seire, én uavgjort og ett tap er fasiten så langt.

Opp til ligaleder Hearts skiller det fem poeng etter like mange serierunder. Det er uvant kost.

Celtic har vunnet ligaen hvert eneste år siden 2010/11-sesongen.

(©NTB)