Dette liker RBKs forsvarssjef dårlig

«Man brenner for en sak, man ytrer seg, men man vet at det er nytteløst, for Rita har allerede bestemt hvordan det skal bli»

Saken oppdateres.

MARBELLA: Foran RBKs siste treningskamp på Marbella, er Tore Reginiussen tydelig på at han ikke liker at laget har sluppet inn seks baklengs på de to siste matchene.

Solid forsvarsspill må være grunnlaget

Mot hviterussiske Dinamo Brest ønsker han at laget skal finne tilbake til det solide defensive spillet som var et av suksesskriteriene i fjor.

– Det er klart at resultatene i seg selv ikke har ikke vært det her nede, men vi er nødt til å stramme opp litt. Seks baklengs er utvilsomt i meste laget på to kamper. Så der har vi en jobb å gjøre, sier han – og legger til:

– Det må alltid være en balansegang i prioriteringene. Nå har det vært veldig fokus på frispilling bakfra og siste tredjedel. Men vi må alltid huske at grunnlaget for gode resultater er å være solid bakover. Det var også perioder i fjor da det ikke fløt hundre prosent, men vi stengte bakover og da kunne vi vinne 1–0. Vi er nødt til å fortsette med å være solide bakover, samtidig som vi utvikler oss videre offensivt.

Skal ta et steg

Forsvarssjefen sto over kampen mot Rubin Kazan, men er tilbake mot Dinamo Brest. Han forventer et RBK som løfter seg med seriestarten kun en drøy uke unna.

– Det begynner å dra seg til, og det er ikke lenge til seriestart. Nå har vi spilt en god kamp her nede, og en som var mindre bra. Vi får håpe det var en liten vekker, og at vi tar et lite steg videre etter å ha fått oss en på trynet. Vi vet ingenting om motstanderne, bortsett fra at de er hviterussiske, og at de skal være et av de bedre lagene i den ligaen. Men det er uansett ikke så viktig, sier han.

Bendtner og Søder sammen

Laguttaket til kampen mot Dinamo er spennende. RBKs superspisser starter nemlig sammen.

Nicklas Bendtner har kun spilt en omgang mot Byåsen og en time mot Krasnodar så langt i oppkjøringen og står uten mål.

Mens Søderlund er lagets mestscorende i vinter. Han og Pål André Helland har begge nettet fire ganger.

Både Bendtner og Alexander Søderlund klaget over ømme lysker etter tirsdagens trening, men det er altså ikke verre enn at begge kan spille.

Slik spiller RBK:

André Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Jacob Rasmussen, Malte Amundsen - Jonathan Levi, Marius Lundemo, Anders Trondsen - Yann-Erik de Lanlay, Nicklas Bendtner, Alexander Søderlund

Kampstart er kl. 16