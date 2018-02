Dette mener supporterkjernen i Crystal Palace om Alexander Sørloth

- Like høye ambisjoner som Starmus

Bestekompisen om Sørloth: – Han har alt som skal til for å bli en toppspiller

LONDON: Utenfor The Clifton Arms, en av Croydons bruneste puber og stamsted til mang en Crystal Palace-supporter, går Neal Rockton på vei hjem fra jobb. Han er 33 år gammel, og i 18 av dem har han vært sesongkortholder på Selhurst Park.

I tillegg jobber han som trener i de yngre avdelingene i Crystal Palace. Med andre ord er det få i Croydon som har bedre oversikt over hva som rører seg både høyt og lavt i klubben, men Alexander Sørloth har han fortsatt til gode å se i aksjon.

– Jeg vil tro de fleste på Selhurst Park ikke har sett ham spille. Fra hva jeg har hørt er han en dyktig målscorer og en spiller vi trenger nå. Vi trenger mer bredde i laget, og jeg tror han er en bra signering.

Adresseavisen skriver at et klubbene skal ha blitt enige om en overgang med en totalrammen på nærmere 140 millioner kroner, inkludert bonuser. Sørloth har signert en kontrakt på fire og et halvt år, og kan få sin debut søndag når Newcastle gjester Selhurst Park.

Rockton mener prislappen kan betegnes som stiv, men tror ledelsen i klubben i hans hjerte vet hva de gjør.

– Vil gi Benteke konkurranse

– Jeg tror ikke Palace ville ha betalt så mye penger for noen uten å ha gjort en grundig speiderjobb, sier Rockton, som håper Sørloths inntreden vil legge press på Christian Benteke.

– Sørloth bringer konkurranse inn i laget, og dette vil presse Christian Benteke til å bli bedre.

Utenfor supermarkedet Sainsbury’s, kloss inntil Selhurst Park, bærer Donald Slade poser med matvarer mot parkeringsplassen. Slade har vært Palace-fan i over 60 år og har, med unntak av oppholdet i militæret, bodd hele sitt liv i Croydon.

– Jeg er en «local lad». Tredjedivisjon, annendivisjon, jeg har vært med på opprykkene. Siden ungene var små har vi alltid fulgt laget sammen.

Pensjonisten jublet da han gikk inn på nettsidene til «The Eagles» torsdag morgen.

– Jeg ble veldig glad da jeg så nyheten på skjermen min i morges. Jeg tenkte at deres mann Alexander kan hjelpe oss veldig. Jeg gleder meg til å se hvordan han gjør det.

– Tipper Sørloth starter på benken

– Dette er en spennende overgang. Sørloth har prestert veldig bra de siste seks månedene, så får tiden vise om han tar nivået i Premier League. Håpet er at han kan bidra så snart som mulig på banen, sier Espen Olavesen.

Han er leder i Crystal Palace Supporters Scandinavia, og følger klubben tett. Onsdag fulgte han også med på overgangsvinduets siste dag, da Alexander Sørloth ble klar for London-laget.

– Jeg tipper han er på benken til helga, og at han får noen minutter, sier Olavesen om klubbens nye angriper.

Palace-manager Roy Hodgson liker å spille med to spisser på topp, men klubben har pr. nå kun én rein angriper i stallen. Det er belgiske Christian Benteke, som bare har scoret to ganger på sine 19 Premier League-kamper denne sesongen.

I forrige kamp (1–1 borte mot West Ham) ble Wilfried Zaha brukt som spiss nummer to.

– Det kan hende Sørloth blir kastet inn fra start, sier Olavesen.

God erfaring med norske spillere

– Hva tenker Palace-supporterne om overgangen?

– De fleste er positive til Sørloth, og tror han kan bidra. Det har sikkert noe å gjøre med at klubben har god erfaring med norske spillere. Jonathan Parr ble populær da han var i klubben, sier Olavesen.

Han legger til at Benteke også har vært langt unna den formen man kan forvente.

– Supporterne setter sin lit til at Sørloth kan bidra med mål og litt fart, sier Olavesen.

Sørloth og Benteke kan også spille sammen, tror den norske supporterlederen.

– Begge er høye og store, men Sørloth er raskere og mer bevegelig. Kantene til Palace kommer ofte rundt på sidene, og får slått inn, sier Olavesen.

– Hva tenker du om prislappen på Sørloth?

– Det er en høy sum, men dersom du ser hva andre spillere går for, så er det ikke så overraskende. Spillere som scorer mål koster mye penger, sier Olavesen, og fortsetter.

– Slik jeg har forstått, så er det en ganske fornuftig strukturering. 75–80 millioner utbetales med en gang, og det andre går på Premier League-statusen til Palace, og hvordan Sørloth presterer, sier Olavesen.

Dersom Crystal Palace rykker ned denne sesongen, vil FC Midtjylland gå glipp av en del penger.

– En stor del av totalsummen avhenger av hvordan Palace gjør det både denne og de kommende sesongene, sier han.

– Ser ut som en kvalitetsspiller

– Jeg håper han kan gi ordentlig konkurranse til Christian Benteke, som har vært i dårlig form. Kanskje kan de to til og med spille sammen, sier Chris Hambling, programleder for Crystal Palace-podkasten Holmesdale Radio.

Han forventer at Sørloth vil bruke inneværende sesong på å bli vant til nye omgivelser, og sammenligner den norske spissen med Tore André Flo. Han sier prisen innebærer en risiko, men at Palace-supporterne ikke vil bry seg om det dersom nordmannen blir en suksess.

– Vi håper at klubben i Sørloth har signert en spiller som vil gi 100% for laget, som presser motstanderen fra spissposisjonen og som kan være en trussel foran mål, sier Hambling.

Optimistiske

På Crystal Palace-supporternes forum i England er det relativt brei enighet om at klubben har signert en god spiller.

«Han (Sørloth) ser ut som en kvalitetsspiller. Han kommer riktignok fra den danske ligaen, men det ar absolutt mye potensial der. Jeg vet at Hodgson presset på at han skulle bli signert, fordi han mener han kan bli en toppspiller i framtida», skriver glaziermart.

«Jeg er veldig optimistisk med tanke på denne signeringen. Han er ung, forbedrer seg hele tiden, og sulten på suksess. Han kan helt sikkert heade ballen, og for en stor fyr har han også bra fart», skriver sotac464, og avslutter med;

«Han har sikkert mer å by på enn Benteke?».

«Alle kan se bra ut på Youtube, men jeg mener også at det er all grunn til å bli begeistret av hans avslutningsegenskaper. Han kan avslutte både med venstrefoten, høyrefoten, og med hodet, og for en stor fyr, så er han ganske rask, og bruker tempoet sitt til å komme bak forsvaret, noe som er en mangelvare med Benteke på topp. Lovende», skriver A89M.