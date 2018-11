Dette opptrinnet fikk mange til å sperre opp øynene. Her er TV 2s forklaring.

Gikk du glipp av nordlyset over Trondheim?

Saken oppdateres.

Det hele var imidlertid iscenesatt, forteller TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl.

Kampen mellom Cardiff og Brighton var nettopp ferdigspilt da opptrinnet fant sted. Et spørsmål fra programleder Jan-Henrik Børslid fikk tilsynelatende ekspert Trevor Morley til å reagere med sinne. Det endte med at Børslid viste Morley et rødt kort, noe som gjorde Morley enda «sintere». Deretter ble han «ført» ut av studio.

På Twitter var det tydelig at flere seere ikke fikk med seg at det hele var skuespill. Andre lurte på hva tanken bak det hele var.

«Trevor Morley mistet nettopp hodet på norsk TV» skrev en engelsk seer.

Andre skrev:

«Hva er det Trevor Morley holder på med?»

«Hva skjedde med Trevor Morley?»

«Hva i huleste skjedde i studio nå?»

Bakgrunnen for stuntet var at Erik Huseklepp skulle sitte som ekspert i studioet, men først måtte på trening med Åsane. Dermed steppet Morley inn.

– Det var en humoristisk spøk. Man tenkte det var en morsom måte å sende Morley ut. Jeg håper alle tok spøken som den var. Om de ikke gjorde det, beklager vi, sier Jan-Petter Dahl.

Trevor ønsket en vri på det da han skulle bytte med Huseklepp i studio, så da fikk han viljen sin:) Lenge siden han hadde fått det røde! https://t.co/9yu4arPDht — Jan-Henrik Børslid (@TV2JHBorslid) November 10, 2018

Etter reklamepausen var Huseklepp i Morleys stol, som planlagt.

Se det spøkefulle opptrinnet på TV 2s sider her.

Årets amanda, oscar, gullbjørn og gullpalme går til tv2, for skuespillerprestasjoner verden sjelden har sett. Vi er heldige som får oppleve dem i deres prime. @TV2JHBorslid @SimenAxel, Trevor Morley. — Øyvind Berdal (@OyvindBerdal) November 10, 2018