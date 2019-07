Dette sier toppklubbene om et kunstgressforbud

Saken oppdateres.

Et forbud mot kunstgress med granulat vil ramme de aller fleste fotballklubbene i Norge. I Eliteserien har fem klubber naturgress, mens fire har det i 1. divisjon.

EU-forslaget som er sendt ut på høring er begrunnet i miljøhensyn. Aalesunds daglige leder Geir S. Vik ønsker diskusjonen velkommen.

– Vi i AaFK er svært opptatt av miljøet og er oppmerksom på de miljømessige utfordringene med granulat i kunstgressbaner. Vi tar derfor forholdsregler allerede på dagens bane på Color Line Stadion, for å redusere omfanget av granulat i avløpssystemet, sier Vik og fortsetter:

– Vi følger utviklingen for mer miljøvennlig granulat, med tanke på den dagen vi skal skifte banedekke. Jeg tenker det er positivt med strengere miljøkrav noe som skjerper både leverandørene og vi som eiere av kunstgressanlegg. Plast og gummi er en miljømessig utfordring, og vi ser gjerne på samarbeid med NFF og myndighetene på dette området.

– Urealistisk

På andre siden av landet, i nord, er stemningen en annen.

– Jeg ser på det som urealistisk. Det er ikke mulig å drive fotball i Nord-Norge uten kunstgress. Samtidig tar vi problematikken med granulat alvorlig med å ta vare på det granulatet som forlater banen. Men at det skal bli et forbud, det tror jeg lite på, sier Kristian Høydal, daglig leder i Tromsø.

– Jeg vet at leverandørene jobber med mer bærekraftige løsninger, men jeg tror ikke de er der helt ennå, legger han til.

Dette er gummigranulat Størrelsen er stort sett 0,8–3 mm Stort sett laget av gamle bildekk Inneholder miljøgifter Kilde til mikroplast 10 prosent gummigranulat anslås å komme på avveie hvert år Det utgjør 1500 tonn mikroplast nasjonalt Kilde: Adresseavisen

Sammenligner med månelandingen

Hans kollega 4,8 kilometer unna, Inge Takøy i 1.-divisjonsklubben Tromsdalen, mener det burde være mulig å produsere en mer miljøvennlig løsning.

– Vi har akkurat vært vitne til at det er 50 år siden månelandingen. Da burde man kunne utvikle kunstgress uten granulat. Vi som jobber i fotballen har vært oppmerksomme på det, og jeg tror at de aller fleste i fotballen er opptatt av å komme dette til livs sammen, sier Takøy.

Men samtidig forstår Takøy at fotball i Nord-Norge uten kunstgress ikke er noe særlig.

– Jeg har holdt på så lenge, og vært trener i Tromsø IL da vi fortsatt hadde gress. Man må finne en erstatning, enten det er en korkløsning eller at det bakes inn i dekket under gresset. Det kan være at det er der løsningen ligger, sier Takøy.

Dette svarer de resterende klubbene vi har vært i kontakt med:

Start:

– Et eventuelt forbud av kunstgress betyr at vi må spille fotball på naturgress. Heldigvis bor vi i Norges flotteste by med mye sol og varme, noe som gjør at man kan få en flott gressmatte, sier administrativ leder Christopher MacConnacher.

Ranheim:

– Vi tenker at vi følger med på hvilke vurderinger som gjøres og hvilke forventninger og forslag eventuelt EU da kommer med for å løse aktivitetsflater for 1300 barn, unge og voksne i Ranheim. Vi har vært arbeidsfolk siden 1901 og alltid tilpasset oss den virkeligheten og de kravene som til enhver tid eksisterer, sier daglig leder Frank Lidahl.

Viking:

– Det er et ekstremt viktig tema, men vi føler det er litt overdrevet. Hvis du gjør enkle tiltak på og rundt banen, forsvinner ikke granulatet videre i naturen. Men da trenger du mannskap og tekniske oppgraderinger. I Viking må spillerne ta av seg skoene på et bestemt sted i gangen, slik at gummien ikke flyter rundt overalt i garderobene. Hvis vi hadde fjernet gummien fra kunstgresset, ville det vært katastrofalt for spillekvaliteten, sier Ivar Alstadsæter som har vært banemann hos Viking i ni år.

Molde:

– Det tar vi stilling til dersom det blir en realitet, sier administrerende direktør Øystein Neerland.

Vålerenga:

– Varselet oppleves som dramatisk. Jeg ser ikke for meg at fotballaktiviteten kan fortsette som nå hvis dette gjennomføres. Vi har veldig tro på at det finnes en god løsning på å fjerne granulat uten å fjerne kunstgress, sier daglig leder Morten Grødahl i Vålerenga Fotball.