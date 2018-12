Dette skriver engelske aviser før Solskjærs Old Trafford-retur

En drøy time etter at han parkerte bilen, var promillen over tre

Saken oppdateres.

MANCHESTER: 2. juledag kommer kristiansunderen hjem til Old Trafford. Denne gangen gjør han det som manager for Manchester United.

På arenaen hvor han feiret så mange store øyeblikk i løpet av sin spillerkarriere, skal han nå for første gang lede hjemmelaget fra benken. Som Cardiff-manager fikk han en gjesteopptreden på bortebenken.

Supporterne er naturligvis spente på om nordmannen klarer å følge opp den imponerende 5-1-seieren i nettopp Cardiff like før jul.

De engelske avisene retter naturligvis også søkelyset mot nordmannen og Old Trafford.

The Times fokuserer på at Solskjær kommer til å søke råd hos Sir Alex Ferguson mens han leder United-laget.

«Et problem for de siste managerne på Old Trafford har vært det faktum at Sir Alex Ferguson følger med fra tribunene. Det er en konstant påminnelse om at det vil bli vanskelig å leve opp til suksessen han oppnådde med Manchester United. Ole Gunnar Solskjær derimot, han kan ikke vente med å ta en kopp te med mannen han fortsatt kaller sjefen», skriver Alyson Rudd.

Solskjær har vært åpen om at han allerede har vært i kontakt med Sir Alex.

– Forhåpentligvis møtes vi snart og tar en prat. Han er fortsatt sjefen. Hvis det er noen som kan gi meg skikkelig gode råd, så er det ham, sier han ifølge The Times.

Venter kritikk fra gamle lagkamerater

Gary Neville var i julen ute og stilte spørsmål rundt kvaliteten på Manchester United-spillerne.

– La oss huske at 35 prosent av stallen var her under David Moyes, og at han ikke kunne få det beste ut av dem. Rundt 60 prosent av spillerne var her under Louis van Gaal, og han kunne ikke få det beste ut av dem, sa Neville på The Gary Neville-podcast ifølge Manchester Evening News.

Han er den mest profilerte av Solskjærs tidligere lagkamerater som har fremtredende roller i engelske medier som fotballeksperter. Roy Keane og Paul Scholes er også med jevne mellomrom ute og mener noe om Premier League.

The Guardian skriver at Solskjær ikke tror han vil bli spart for kritikk fordi han kjenner ekspertene så godt.

– Du trenger ikke være bekymret, Gary kommer til å være skikkelig tøff med meg. Jeg satt ved siden av ham i garderoben i 11 år. Han får nå betalt for å dele meningene sine og skal selvfølgelig gjøre det. Jeg er ikke annerledes enn noen andre. Jeg er ikke annerledes enn andre managere når jeg leder det laget ut på banen. Det følger ansvar med det, men jobben min er å få spillerne til å nyte det de gjør, sier Solskjær ifølge The Guardian.

Spesielt møte med fansen

James Ducker i The Telegraph skriver at Solskjær kan ha medisinen mot all negativiteten United led av under José Mourinho.

Han mener at portugiserens etterfølger uansett ville ha en fordel bare ved ikke å være Mourinho, men mener samtidig at Solskjærs offensive tilnærming er det United nå trenger.

Tabloidavisen Daily Mirror skriver at Solskjær nå vil få spillerne til å nyte det å spille på Old Trafford.

Han har heller ikke lagt skjul på at det blir spesielt for ham selv å komme tilbake til den legendariske arenaen og lede laget foran United-supporterne.

– De er verdens beste fans. Det er klart at jeg har min historie her. Men å se det banneret er spesielt. Jeg bare håper at jeg de neste fem månedene gjør en så bra jobb at fansen fortsatt synger navnet mitt når noen andre kommer inn her, sier Solskjær.