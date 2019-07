Dette venter RBK i neste runde i Europa

Et knyttneveslag av en roman 6

Rosenborg – BATE Borisov (Hviterussland) 2–0 (sammenlagt 3-2)

Etter å ha tapt 1–2 i Hviterussland forrige uke, måtte Rosenborg slå BATE på Lerkendal onsdag kveld. Det endte med 2–0 og avansement i Champions League-kvalifiseringen.

I oppgjøret mellom AIK og Maribor, måtte det ekstraomganger til for å bestemme hvem som ble Rosenborgs neste motstander på veien mot gruppespillet.

Hvis Rosenborg skulle vinne neste runde også, gjenstår kun playoff før de eventuelt er klare for gruppespillet i Champions League. Tap i playoff gir gruppespill i Europa League.

Tøff motstand

Nå venter slovenske Maribor i neste runde for Rosenborg. Det så lenge ut til at AIK skulle stikke av med avansementet etter at Tarik Elyounoussi satte inn 3–1 etter kun tre minutter av første ekstraomgang.

Men fire minutter før slutt svarte slovenerne nok en gang, og scoringen til Alexandru Cretu var nok til å sikre avansement på bortemålsregelen.

De slo ut Tarik Elyounoussi, Rikard Norling og de svenske mesterne i andre runde og nå er det RBK som skiller dem fra playoff til Champions League.

Så sent som høsten 2017 ble nettopp Champions League-hymnen spilt tre ganger på høsten, da seriemesterne fra Slovenia nådde gruppespillet i turneringen.

Det var en temmelig overkommelig kvalikrute, med seiere over Zrinjski Mostar fra Bosnia, islandske Hafnarfjarðar og israelske Hapoel Be’er Sheva.

Men laget bet greit fra seg i gruppespillet, med tanke på klubbens størrelse. Den gangen ble det poeng i halvpartene av kampene. Ingen seire, men tre uavgjorte på seks forsøk.

Liverpool gruste laget med hele 7–0 i Slovenia på deres vei til finalen, men ellers klarte laget 1–1 både hjemme og borte mot Spartak Moskva, før klubblegende Marcos Tavares sikret samme resultat i siste kamp hjemme mot Sevilla.

Tavares er fortsatt i klubben, vært det siden 2008 og har scoret 150 seriemål for Maribor.

Laget trenes for øvrig av Darko Milanič, som så sent som i 2014 var trener for Leeds en periode.