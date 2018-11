Direktelinje fra Bulgaria til Norges benk på Kypros: Ett mål kan snu opp ned på alt

Saken oppdateres.

NIKOSIA: Kl. 20.45 norsk tid mandag kveld sparkes kampen mellom Kypros og Norge i gang i Nikosia. Samtidig er det avspark mellom Bulgaria og Slovenia i Sofia.

Snaue to timer senere vet vi hvem som har vunnet Nations League-gruppen – og gitt seg selv en ekstra mulighet til å skaffe EM-plass i 2020.

I mellomtiden kan det bli dramatisk.

Norge: 10 poeng, 3 plussmål. Bulgaria: 10 poeng, 2 plussmål.

Så tett er duellen om gruppeseieren. Ett mål i en av kampene kan snu opp ned på alt.

Her er vilkårene: Dette avgjør dersom Norge og Bulgaria ender likt

Norge i Nations League Kampen om seieren i Nations League C – gruppe 3 med én kamp igjen: 1. Norge 10 poeng. Målforskjell: + 3 2. Bulgaria 10 poeng. Målforskjell: + 2 Norge og Bulgaria står helt likt i innbyrdes oppgjør. Ved poenglikhet vil derfor målforskjell bli avgjørende. Norge møter Kypros borte mandag, mens Bulgaria tar imot Slovenia. Hvis Norge vinner gruppen, får de en ekstra sjanse til EM 2020. Den kommer i form av et sluttspill med de tre andre gruppevinnerne på samme nivå i Nations League. Vinneren her får EM-plass. Sluttspillet spilles først i mars 2020. I mellomtiden er det ordinær EM-kvalik. Les mer her.

Løp mot benken etter svar

Mot Slovenia fredag fikk Norge den etterlengtede utligningen få minutter før slutt, da Bjørn Maars Johnsen raget høyest av alle i luften og stusset ballen i mål.

I etterkant sprintet flere av de norske spillerne mot innbytterbenken.

De lurte på hva som var stillingen mellom Kypros og Bulgaria. Svaret kom: 1–0 til Kypros. Det skulle imidlertid bli 1–1 like etterpå.

Blant spillerne som jaktet svar ved benken, var Omar Elabdellaoui.

– I pausen fikk vi vite at Bulgaria lå under, og det var viktig å vite om de fortsatt gjorde det med tanke på at vi sendte veldig mange fremover. Det var viktig at vi ikke var for offensive, slik at vi kunne slippe inn et sent mål, sier høyrebacken til Aftenposten på spillerhotellet i Larnaka.

FIKK DU MED DEG DENNE? Et nytt lag skulle motivirke klasseskiller i Oslo-fotballen. Da Elabdellaoui hørte det, ville han være med.

Har mobilkontakt med Sofia

På fredag hadde Norge en representant på stadion da Bulgaria gjestet Kypros. Denne var i telefonkontakt med en fra støtteapparatet ved den norske benken i Slovenia.

Opplegget blir tilsvarende mandag. Norge har en representant på stadion i Sofia.

Landslagssjef Lars Lagerbäck beskriver utgangspunktet som «en ekstra dimensjon».

– Det krever mer av oss og spillerne. Vi skulle gjerne ha sluppet å coache ut fra resultatet på en annen stadion, men sånn er realiteten, sa svensken under søndagens pressekonferanse på kamparenaen.

Under samme pressekonferanse sa Stefan Johansen at han synes det er «en fordel» å bli informert om utviklingen i den andre kampen.

Kapteinen ble byttet ut tidlig i 2. omgang mot Slovenia. Under søndagens trening, i solskinnet i Nikosia, tok han det med ro på grunn av «en kjenning i låret». Det er blitt spekulert om Martin Ødegaard får en startplass mot Kypros.

Også scoringshelten Johnsen sto over treningen. Han er høyst tvilsom til mandagens kamp.

INTERVJU MED LARS LAGERBÄCK: Frykter amerikanske tilstander i fotballen

Ulike scenarioer

Mens Johansen bare mener det er en fordel, sier Håvard Nordtveit at det ikke er ønskelig med alle type oppdateringer.

– Hvis det går bra for vår del, vil vi det. Da vil det bare være positivt. Motsatt tror jeg det blir nokså stille.

– Jeg tipper at vi ikke får noen beskjed før i pausen med mindre det skjer noe veldig drastisk. Som at Bulgaria skulle lede 3–0 til pause. Da må vi jo gjøre noe selv. Men vi får nok en del beskjeder utover i 2. omgang. Det blir spennende, sier stopperkollega Sigurd Rosted.

Mohamed «Moi» Elyounoussi sier at spillerne ikke trenger å bli oppdatert «hvert femte minutt».

– Med mindre Bulgaria scorer hvert femte minutt. Jeg er ikke så sikker på at Bulgaria er et lag som banker inn masse mål. Men hvis de plutselig gjør det, bør vi få vite det, sier han.

Kypros har ikke mulighet til å vinne gruppen, men har likevel noe å spille for. De kjemper for å unngå Nations League-nedrykk som dårligste treer.