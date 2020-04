Diskuterer halv sesong i 3.-divisjon

Uro for åpne skoler og barnehager

Marius Nilsen ønsket en macho karriere. Så ble han klar over konsekvensene

To nye har fått påvist koronasmitte i Trondheim

Gult farevarsel: Store nedbørsmengder gir økt fare for jordskred

Kvinne stjal lefse og antibac - mulig utsatt for vold i forkant

Kommer ikke i kontakt med to kvinner på fjellet

Århundrets lag: Her er Tjærnås’ og folkets utvalgte

Neville: Kane ville vært en perfekt signering for Manchester United

Spørsmålene hoper seg opp for fotballpresidenten

To nye koronadødsfall i Norge

Saken oppdateres.

På grunn av koronasituasjonen i landet er større kultur- og idrettsarrangementer ikke tillatt før tidligst 15. juni.

Det betyr at fotballsesongen ikke sparkes i gang før denne datoen, men lederen for Divisjonsforeningen, Arne Knoph, sier til VG man nærmer seg smertegrensen - i alle fall for 3. divisjon.

Divisjonsforeningen er interesseorganisasjonen til de 98 klubbene som utgjør 2.-divisjon og 3.-divisjon.

Dersom ikke kampene starter opp i juni tror Knoph at det kan bli vanskelig å gjennomføre en ordinær sesong. Det gjelder spesielt for 3.-divisjon, der reiseavstanden kan være lang.

Divisjonsforeningen skal møte Norges Fotballforbund (NFF) for å diskutere avviklingen av nivå tre og fire i norsk fotball. Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, opplyser til avisen at enkel serie, det vil si halv sesong, diskuteres for 3.-divisjon.

I Sverige er det allerede bestemt at 2.- og 3.-divisjon spilles med enkel serie.