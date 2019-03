Disse Molde-spillerne kunne Rosenborg-treneren tenkt seg

ULLEVAAL: Den tidligere Haugesund-treneren tok over Rosenborg i januar i år, etter å ha nytt stor suksess som hovedtrener for FKH de siste sesongene. Horneland sier at han er imponert over Moldes opprustning i vinter, og innrømmer at han kanskje kunne tenkt seg å se to av nysigneringene på Lerkendal fremfor på Aker Stadion.