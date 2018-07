Disse Tiller-jentene vant Gothia Cup: Det var deres 24. (!) strake turneringsseier

- Det ser ut som en ørken her oppe

Tiller-jentene svever på en rosa sky som aldri tar slutt. På fredag vant de svært overbevisende 4–1 over islandske Valur i Gothia Cup i Sverige, i det som er en av verdens største turneringer for barn og unge.

I turneringen scoret jentene tilsammen 37 mål på ni kamper.

– Det var en solid gjennomført turnering, der vi var bunnsolide fra første spark på ballen i gruppespillet og helt til siste i finalen, sier Tiller-trener Geir Arne Kristiansen til Adresseavisen.

Overkjøring

I finalen ledet Tiller 4–0 til pause etter scoringer av Louisa Stuedahl, Andrea Broholm, Thale Hinsverk og Tiril Olsen. I 2. omgang scoret Valur et trøstemål, men seieren var aldri truet.

Før kampen hadde treneren speidet på det islandske laget.

– Vi visste at det var et teknisk lag som ønsker å spille fotball. Men vi så at de hadde svakheter i det bakre ledd, spesielt på fart, og der har vi vår stor styrke, sier Kristiansen.

– Var ikke jentene nervøse før finalen?

– Vi satt i garderoben og hadde det morsomt og gledet oss til finalen. Dette laget har vært i en del finaler.

24 turneringsseiere på rad

Det at laget har vært i «noen finaler før» er mildt sagt en underdrivelse. I fjor tok jentene NM-gull i J16-klassen, og Kristiansen forteller at seieren i Gothia Cup er lagets 24. strake turneringsseier siden i fjor.

– Det som har vært vår styrke er at vi spiller god, angrepsvillig fotball og har bra samhold i gruppa, sier Kristiansen.

Han lot seg likevel imponere hvor gode de var i Gothia Cup.

– Vi reiste til Sverige uten å ha trent på et par uker sammen. Men da vi startet å spille satt det med engang. Det viser at jentene kan dette og vet hva som skal til, og det er veldig imponerende, sier treneren.

Tiller J16 tok NM-gull i fjor, og selv om de mangler fem spillere fra vinnerlaget i fjor, går de for seier i år også.

– Målet vårt er først og fremst å komme oss til finalen, men vi går så klart for gull, smiler suksesstreneren.

Utover høsten venter flere turneringer for Tiller, blant annet turneringer i Hamar og Östersund.

– Flere av jentene spiller også for Tiller i 3.-divisjon, som kjemper om opprykk. Også spiller vi i kretsmesterskapet for J17, som er serien vår, sier Kristiansen.