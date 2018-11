Disse elleve skal jakte seriegullet for RBK

Saken oppdateres.

Fem poeng ledelse på Brann. Seks poeng igjen å spille om. Med seier mot Start kan Rosenborg feire gull i Eliteserien. Rosenborg møter et lag som også har mye å spille om og kriger for å beholde plassen på det høyeste nivået.

Men Start møter et sterkt Rosenborg-lag. RBK-trener Rini Coolen meddelte lørdag at bare én spiller er ute med skade. Etter en høst med mange skader og sykdom, er det kun Issam Jebali som ikke er spilleklar.

Tilbake i midtforsvaret på laget som skal sikre gullet er Even Hovlands faste makker, Tore Reginiussen. Reginiussen tråkket over i kampen mot Odd, men trente for fullt fredag og lørdag, og kan derfor stille i førsteelleveren mot Start. Kampen er også Reginiussens kamp nummer 200 i RBK-drakta.

Vegar Eggen Hedenstad er også tilbake på høyrebacken etter at han ikke var med i oppgjøret mot Salzburg. Det gjør at Erlend Dahl Reitan må starte på benken.

Pål André Helland har vært skadeforfulgt i sommer og høst, og kan ikke spille tre kamper i uka. Coolen sa lørdag at vingen må bygge seg opp igjen. Helland sto over torsdagens kamp mot Salzburg. Det betyr at han er klar for å være med på laget som skal sikre gullet for Rosenborg. Han stiller i angrepsrekka sammen med Nicklas Bendtner og Samuel Adegbenro.

Her er de elleve som starter for Rosenborg:

André Hansen – Birger Meling, Tore Reginiussen, Even Hovland, Vegar Eggen Hedenstad – Anders Trondsen, Mike Jensen, Anders Konradsen – Samuel Adegbenro, Nicklas Bendtner, Pål André Helland