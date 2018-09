Disse elleve skal sjokkere skottene på Celtic Park: De Lanlay og Denic starter for RBK

Elin Sørum og Trondheims-Ørn ble for sterke for Fløya J19

Saken oppdateres.

GLASGOW: RBK gjester berømte Celtic Park for første kamp mot Celtic i gruppespillet i Europa League. Rini Coolen har vært hemmelighetsfull om hva som blir taktikken mot den skotske storheten, om det blir 4–3–3 eller 3–5–2.

Laget viser at det potensielt skal spilles en 4–2–3–1. Bakover er det de vant fem som skal forhindre baklengs, men framover i banen er det flere spennende overraskelser.

Denic og de Lanlay starter

Sommersigneringen Djordje Denic får tillit i tospann med Anders Konradsen, mens Issam Jebali, Mike Jensen og Yann-Erik de Lanlay utgjør den offensive trioen. Jebali har spilt på venstrekant, men skal nå prøve seg på motsatt side. Helt fremst spiller - ikke overraskende - Alexander Søderlund som ensom spiss.

Dette kan også være en normal 4–3–3, med Jebali og de Lanlay på hver sin kant og Konradsen, Jensen og Denic i en midtbanetrio.

Lustig fra start for Celtic

Brendan Rodgers og Celtic sender prøver seg på en 4–3–2–1-formasjon. Bakerst står rutinerte Craig Gordon, mens forsvarsfireren er Kieran Tierney, Filip Benkovic, Dedryck Boyata og Mikael Lustig. Spesielt sistnevnte er et kjent navn for de fleste som følger RBK. Svensken spilte nesten hundre kamper for de hvite og sorte. I tillegg starter den franske spissen Odsonne Eduoard, som senket RBK i Champions League-kvaliken.

Resten av lagoppstillingene kan du se under. Kampstart er 21.00 på Celtic Park.

Disse starter for begge lagene

Celtic 4–3–2–1: Craig Gordon - Mikael Lustig, Dedryck Boyata, Filip Benkovic, Kierran Tierney - Tom Rogic, Scott Brown, James Forrrest - Olivier Ntcham, Callum McGregor - Odsonne Eduoard.

RBK 4–2–3–1: André Hansen - Vegard Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Birger Meling - Djordje Denic, Anders Konradsen - Issam Jebali, Mike Jensen, Yann-Erik de Lanlay - Alexander Søderlund