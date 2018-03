Lokal reisefeber ga publikumsrekord for Kosmorama

Flyttet alene for første gang? Slik gjør du det hjemmekoselig

Disse elleve starter i årets første seriekamp for RBK

Ranheim-lederen: Vi følte oss veldig alene – er glad for forbundets beklagelse

To RBK-spillere får 2-er på børsen etter tapet: «Han er for grønn foran eget mål»

Blir det storstreik i år? Her er seks ting du må vite om lønnsoppgjøret

Det får nå så være at sentrale politikere betafser damer i fylla

To RBK-spillere får 2-er på børsen etter tapet: «Han er for grønn foran eget mål»

Det får nå så være at sentrale politikere betafser damer i fylla

Saken oppdateres.

SARPSBORG: Det et duket for Rosenborgs første kamp i årets Eliteserie. På motsatt banehalvdel står fjorårets bronsevinnere, Sarpsborg 08. Det snør tett i Sarpsborg, men klubben har jobbet for å holde banen kampklar.

Trener Kåre Ingebrigtsen har i treningskampene byttet en god del spilere, og i generalprøven mot Lillestrøm ble sju spillere byttet ut. Ingebrigtsen starter kveldens kamp med samme mannskap som startet i kampen mot Lillestrøm.

Her er de elleve som starter for Rosenborg:

Andre Hansen - Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Jacob Rasmussen, Birger Meling - Mike Jensen, Anders Trondsen, Anders Ågnes Konradsen - Pål Andre Helland, Nicklas Bendtner, Samuel Adegbenro