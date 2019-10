Disse fire nasjonene er EM-klare

Even (25): - Hvorfor får ikke mannlige klimaforkjempere like mye tyn som Greta?

Russland og Polen sikret EM-billett søndag. Fra før var også Italia og Belgia EM-klare.

Polen slo Nord-Makedonia 2-0 søndag kveld, og tok seg videre fra EM-kvalifiseringen. Przemyslaw Frankowski scoret sitt første landslagsmål etter bare sekunder, mens Napoli-spissen Arkadiusz Milik fastsatte sluttresultatet ti minutter før slutt.

Seieren gjør at Polen topper EM-kvalifiseringens gruppe G med 19 poeng etter åtte runder. Østerrike har 16 poeng, mens Slovenia og Nord-Makedonia har 11 og dermed fortsatt mulighet til å ta seg til EM.

Samtidig tok østerrikerne et langt steg mot neste års mesterskap da de slo Slovenia 1-0 på bortebane søndag. Der scoret Stefan Posch kampens eneste mål etter 20 minutter.

Belgia og Russland

De russiske fotballherrene sikret seg også EM-billett med søndagens 5-0-seier borte mot Kypros.

EM-kvalifiseringens gruppe I er avgjort etter at Belgia tok sin åttende strake seier, mens Russland fulgte opp med å vinne sin sjuende kamp av åtte mulige. Belgia slo Kasakhstan 2-0 på bortebane tidligere søndag. Der scoret Michy Batshuayi og Thomas Meunier målene. Belgia sikret EM-billetten som første nasjon allerede torsdag.

I søndagens siste kamp i gruppe I scoret John McGinn hattrick før pause da Skottland vant 6-0 over San Marino. Skottene ligger på 4.-plass i kvalifiseringsgruppen, men har sjansen til å ta seg til EM via omspillet i nasjonsligaen.

Lørdag kveld ble også Italia klare for EM etter at de slo Hellas 2–0. Italienerne har vunnet samtlige sju kamper i kvalifiseringen og har allerede sikret seieren i gruppe J. Dermed kan de puste lettet ut snaut to år etter at VM-kvalifiseringen endte med 0-1-tap mot Sverige i omspillet.

Liverpool-stjerne reddet Nederland

Georginio Wijnaldum scoret to da Nederland vant 2-1 mot Hviterussland søndag. De leder gruppe C foran Tyskland, som slo Estland 3-0 tross en tidlig utvisning.

Tidligere på kvelden hadde Hviterussland yppet seg litt mot stjernene fra Nederland, men Wijnaldum avgjorde kampen med et flott hodestøt og et lekkert langskudd fra 25 meter. Hjemmefansen kunne juble for redusering i andre omgang, men Nederland holdt unna og vant kampen 2-1.

Nederland topper gruppen foran Tyskland med 15 poeng etter seks kamper. Tyskland kan komme à poeng med nederlenderne om de slår Estland senere i kveld. Nederland vil uansett beholde tabelledelsen ettersom de slår tyskerne i innbyrdes oppgjør.

For Hviterusslands del er håpet om direkte kvalifisering for lengst ute, men landet kan fortsatt kvalifisere seg via omspill etter at de vant sin gruppe i nasjonsligaen.

Bale holdt liv i Wales' EM-håp

Kroatia hadde sikret seg EM-billett med seier borte mot Wales, men Gareth Bale sørget for 1-1 i en kamp full av tøffe dueller.

Nikola Vlasic ga Kroatia en tidlig ledelse, men Bale utlignet tre minutter på overtid i første omgang.

Poenget gjør at Kroatia først kan sikre seg plass i EM med poeng mot Slovakia i november. Med mindre Wales får hjelp av Kroatia i den kampen, må de slå både Aserbajdsjan og Ungarn for å kvalifisere seg.

